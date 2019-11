Líder do Leste, Cavs vence mais uma

O Cleveland Cavaliers segue na ponta da Conferência Leste da NBA. O time de Ohio derrotou o Orlando Magic por 117 a 103, em casa, na Quicken Loans Arena, e chegou à sua 11ª vitória em 14 partidas na temporada 2015-2016. O Magic tem seis resultados positivos e oito negativos.

O ala-pivô Kevin Love foi o cestinha da partida com 34 pontos, além de ter apanhado oito rebotes. LeBron James, com 15 pontos, 13 assistências e oito rebotes, também foi fundamental na vitória dos Cavs. O brasileiro Anderson Varejão esteve em quadra por pouco mais de 12 minutos e marcou quatro pontos e apanhou oito rebotes no período.

Com seus números na partida, LeBron alcançou mais uma marca histórica na carreira. O ala é agora, ao lado de Oscar Robertson, o único jogador na história da NBA a estar entre os 25 maiores pontuadores e assistentes da competição.

O ala Andrew Nicholson, com 18 pontos e oito rebotes, foi o principal nome do Magic no confronto. O ala Evan Fournier, com 13 pontos, e o pivô Nikola Vucevic, com 12, também se destacaram.

Os dois times voltam à quadra nesta quarta, quando os Cavaliers visitarão o Toronto Raptors, no Air Canada Center, no Canadá, e o Magic receberá o New York Knicks, na Amway Center, na Flórida.

Grande atuação de Kemba Walker dá vitória aos Hornets sobre os Kings

Nem mesmo os 30 pontos de DeMarcus Cousins e as 20 assistências de Rajon Rondo foram suficientes para o Sacramento Kings. Com grande atuação do armador Kemba Walker, o Charlotte Hornets derrotou o time da Califórnia na prorrogação por 127 a 122, na Time Warner Cable Arena, em Charlotte.

Walker liderou a vitória do time da Carolina do Norte com 39 pontos, seis rebotes e cinco assistências. O armador teve o apoio do ala Nicolas Batum, que anotou 18 pontos, dez rebotes e oito assistências, e do pivô Cody Zeller, com 12 pontos e seis rebotes.

No Sacramento Kings, brilharam os três principais jogadores da franquia: o pivô Cousins, com 30 pontos e 11 rebotes, o armador Rondo, com 14 pontos, 20 assistências e oito rebotes, e o ala Rudy Gay, com 28 pontos e dez rebotes.

O Charlotte Hornets, que tem oito vitórias e seis derrotas, receberá o Washington Wizards, em casa, na quarta. No mesmo dia, os Kings irão ao Bradley Center enfrentar o Milwaukee Bucks.

Resultados

Sacramento King 122 @ 127 Charlotte Hornets

Orlando Magic 103 @ 117 Cleveland Cavaliers

New York Knicks 78 @ 95 Miami Heat

Detroit Pistons 88 @ 109 Milwaukee Bucks

Philadelphia 76ers 95 @ 100 Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns 84 @ 98 San Antonio Spurs