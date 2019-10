Destaque na campanha do título, Pascal Siakam renova Toronto Raptors por mais quatro anos

Um dos destaques na campanha do título do Toronto Raptors na temporada passada, o camaronês Pascal Siakam, renovou o contrato com a equipe canadense por mais quatro anos, que valerá o máximo no valor de U$ 130 milhões. O novo acordo passará a valer a partir da próxima temporada.

O contrato de Siakam passará a ser: U$ 29 milhões na temporada 2020-21, U$ 31.3 milhões em 2021-22, U$ 33.6 milhões em 2022-23 e U$ 35.9 milhões na 2023-24.

O jogador de 25 anos teve papel importante no título do Toronto Raptors na temporada passada. O ala teve médias de 16,9 pontos, 6,9 rebotes e 3,1 assistências e grandes atuações nas finais diante do Golden State Warriors.

Com grande desempenho, o camaronês a recebeu o prêmio de Most Improved Player Award (MIP), de jogador com maior evolução de uma temporada para outra.

Com a saída de Kawhi Leonard para o Los Angeles Clippers, Siakam deve se transformar no jogador mais importante da equipe nos próximos anos.