Semifinais da Copa NBA acontecem nesta quinta em Las Vegas

Os jogos das semifinais da Copa NBA acontecem na noite desta quinta-feira (7), em Las Vegas, o primeiro confronto às 19h (Bucks x Pacers) e o segundo às 23h (Lakers x Pelicans).

O torneio conta com sua primeira edição nesta temporada e já é um sucesso. Com clima de "playoffs", as equipes estão focadas em levar o título inédito para casa e bônus financeiro de US$ 500 mil.

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

Dois candidatos a MVP se enfrentam neste jogo, Giannis Antetokounmpo e Tyrese Haliburton. O grego chega com incríveis 27,5 pontos por partida, em uma eficiência de 64% nos arremessos. Já o armador do Indiana segue extremamente impactante na zona ofensiva com 28 pontos de média e 13 assistências por jogo.

Com Damian Lillard, os Bucks aposta na ofensividade. O técnico Adrian Griffin concentra as jogadas em suas estrelas para superar os adversários com o 3° melhor ataque da NBA.

No entanto, em quesitos ofensivos o Indiana Pacers é o destaque. Liderando a NBA em ataque e eficiência, eles não desperdiçam as oportunidades de pontuar. A estrela do time ainda comenta sobre a possibilidade de ganhar o torneio "Não sei se o Lebron falaria a mesma coisa, mas para mim, deveríamos marcar o título com uma bandeira na arena", comenta Tyrese.

Foto: Divulgação / Bucks

Los Angeles Lakers x New Orleans Pelicans

Lakers e Pelicans chegam com "fome" de título para esta semifinal. De um lado, o lendário Lebron James e Anthony Davis, do outro a força física de Zion Williamson e pontaria de Brandom Ingram.



A Copa Nba teve um grande impacto na motivação dos jogadores. Em temporadas passadas, os times normalmente descansavam seus jogadores em dezembro para evitar problemas físicos, mas com a nova disputa, Zion, Anthony Davis e Lebron James vão com força total para o jogo.

Para o lado Pelicano é uma chance de vencer o primeiro título da franquia, já os veteranos dos Lakers enxergam o lado financeiro da disputa "Com certeza o prêmio (US$ 500 mil) desperta uma vontade maior em disputar o título", afirma Anthony Davis.

Foto: Divulgação / Lakers

Final

O torneio é disputado em jogos eliminatórios, os vencedores dos confrontos desta quinta (7) se enfrentam na final no sábado (9), em Las Vegas.