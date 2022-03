Michael Jordan, Bronny, Sam Presti: LeBron James fala sobre sonhos e inspirações

Tido como um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, LeBron James demonstrou, em entrevistas recentes, que também tem sonhos. No fim de semana do All-Star Game da National Basketball Association, ele falou sobre alguns nomes que o inspiram, de alguma maneira.

Após a partida, realizada no dia 20 de fevereiro, ele falou sobre o que é apontado pelos estadounidenses como o maior atleta da história. "Não queria perder a oportunidade de cumprimentar o homem que me inspirou durante toda a infância. Parte de mim não estaria aqui se não fosse a inspiração de Michael Jordan, sempre quis ser como ele", pontuou.

O encontro aconteceu por conta de um evento especial da NBA. A liga, que completa 75 anos nesta temporada, premiou os 76 melhores atletas da história. Ambos estavam nela - inclusive Jordan, que, habitualmente, se ausenta de tais festividades.

O último lance do All-Star Game 2022 foi uma cesta no último lance de LeBron - que, novamente, falou sobre o ídolo. "Muito louco como eu tive o arremesso decisivo do jogo. Foi um fade away e foi inspirado por Michael Jordan. O jeito que ele calça o tênis, que ele veste o uniforme, até os carros que ele dirige, tudo isso sobre ele me inspira. Não queria desperdiçar esta oportunidade", pontuou.

Filho e general manager

Na sexta-feira do evento, dia 19 de fevereiro, em entrevista ao repórter Jason Lloyd, do portal The Athletic, o atual ala-armador e ala do Los Angeles Lakers revelou outro sonho. Ele quer jogar ao lado de Bronny, filho mais velho do atleta. Elegível para o Draft NBA 2024, o pai já faz planos. "Meu último ano será jogado com meu filho. Onde quer que Bronny esteja, é onde eu estarei. Eu faria o que fosse preciso para jogar com meu filho por um ano. Não é sobre dinheiro", pontuou.

Atualmente com 17 anos, Bronny atua no Sierra Canyon Trailblazers, no equivalente ao colégio dos Estados Unidos. Ou seja: ele sequer está em uma equipe da National Collegiate Athletic Association (NCAA), entidade que organiza o esporte universitário no país.

Na mesma entrevista, curiosamente, James revelou não um sonho, mas uma possibilidade: um retorno ao Cleveland Cavaliers, onde foi campeão na temporada 2015/2016 - e equipe da cidade em que ele nasceu. "A porta não está fechada para isso. Não estou dizendo que vou voltar e jogar, não sei. Não sei o que meu futuro reserva. Nem sei quando estarei livre", destacou.

O jogador também mostrou admiração por um nome bem mais prosaico da NBA. Trata-se de Sam Presti, general manager do Oklahoma City Thunder. Tudo por um motivo bastante especial. "O MVP está em OKC, é Sam Presti. Ele é o MVP. Eu não acredito no olho que esse cara tem para o talento. Ele draftou Kevin Durant, Russell Westbrook, Serge Ibaka, Reggie Jackson, Josh Giddey… a lista continua" finalizou, em entrevista coletiva após o All-Star Game, citando o apelido da cidade da franquia e o prêmio concedido aos atletas mais valiosos das finais ou de toda a temporada.