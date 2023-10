Josh Giddey descarta Victor Wembanyama como novato do ano e elege companheiro

Escolhido na primeira opção do Draft de 2023 pelo San Antonio Spurs, Victor Wembanyama é um dos prospectos que mais despertaram a atenção dos torcedores e da mídia mundial. Apesar do "hype", Josh Giddey, armador do Oklahoma City Thunder, descartou o francês como o novato da temporada e elegeu o companheiro Chet Holmgren.

Chet Holmgren foi selecionado pelo Oklahoma City Thunder na segunda rodada do Draft de 2022. Devido a uma lesão, o jogador perdeu os amistosos e toda a temporada regular, ficando sem atuar e podendo ser escolhido como o novato deste ano pela NBA.

“Estou muito feliz que ele esteja de volta. Acho que ele mudará a dinâmica do nosso time. Ele é um defensor de garrafão de elite e mostrou isso antes de entrar na liga. Além disso, consegue espaçar a quadra no ataque. Então, acho que ele vai fazer o time dar um passo à frente”.

“É importante que achemos maneiras de integrá-lo na rotação sem estragar o ritmo que mantivemos nos últimos um ou dois anos. Mas ele é super talentoso. Sabe o que precisa fazer para nos ajudar. Então, estou muito animado para jogar ao lado dele”, completou.