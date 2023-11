Anthony Davis sofre nova lesão e deixa a quadra em derrota do Lakers

O Los Angeles Lakers tem um inicio de temporada irregular, e pode piorar por conta do que aconteceu no último jogo. O time já havia perdido vários jogadores por lesão nas primeiras partidas, mas ainda contavam com suas duas grandes estrelas bem fisicamente. Na derrota para o Heat a equipe sofreu a pior baixa da temporada, Anthony Davis saiu de quadra no meio do jogo com duas lesões.

A informação que Dave McMenamin, da ESPN Americana, trouxe, foi de que os médicos da equipe estão confiantes que a estrela possa jogar na quarta-feira diante do Houston Rockets. As lesões foram no quadril e na virilha. O lance da contusão foi no fim do primeiro tempo. Ele aqueceu durante o intervalo e tentou voltar para o terceiro quarto, mas voltou a sentir as dores.

Ele ainda em ato heróico tentou voltar ao fim da partida para ajudar a equipe a vencer, mas de novo após 1 minuto e meio em quadra voltou a sentir e deixou a quadra de maneira definitiva. O Lakers ainda perdeu D'angelo Russel faltando oito minutos para o jogo acabar, porém, dessa vez por expulssão já que o aarmador cometeu a sua segunda falta tecnica no jogo. O que era ruim ficou pior, pois seu substituto estava fora da partida contundido. O time ainda quase venceu. A partida acabou com placar apertado 108 a 107 para o Heat.

As lesões vem deixando marcas na equipe dos Lakersnas duas primeiras semanas de temporada regular. As baixas são: Gabe Vincent, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt, Jaxon Reyes e o calouro Jalen Hood-schifino. A boa notícia foi a voltaa do ala Taurean Prince, que não havia jogado as duas últimas partidas devido a um incomodo no joelho.

Davis comemorou que as lesões não são tão graves." Tudo vai ficar bem, eu estarei em quadra na quarta-feira, com certeza." Mas o grande problema é que mesmo em quadra ele não vinha atuando bem. Foi o pior período dele em jogando com menos de 40 minutos de média, tendo seu pior número desde suas atuações pelo Pelicans.

Com as contusões de seus colegas de posição ficou muito difíl de ter uma rotatividade adequada para o jogador. Sem Rui Hachimura e Vanderbilt ele só conta com Wood e Hayes, porém este último estava indisponível para o jogo sobrecarregando o primeiro que atuou por mais de 30 minutos.

O tempo de quadra também éppreocupante em relação ao segundo maior de todos os tempos, Lebron James. Darvin Ham , Técnico do time chegou a sugerir antes da temporada que James atuasse por apenas 30 minutos por jogo. Mas até o momento ele vem precisando jogar por 36 minutos em cada noite.

Mas LeBron não se importa com o fato. Depois da partida contra o Heat, ele reclamou das faltas que não foram marcadas pela arbitragem: “Eu falo com a arbitragem com respeito e digo a eles o que anda acontecendo nas jogadas, mas constantemente eu tenho três ou quatro lances livres por jogo. Às vezes, nem isso, o que é muito estranho”, disse. “Então, eu só continuei batendo para cima da defesa e vendo o que aconteceria. Mas nós vimos algumas decisões estranhas. E não foram em nosso favor”.