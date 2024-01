Unifacisa vence Franca na prorrogação e mantém invencibilidade

A primeira semana de 2024 começou com muito basquete para a cidade de Campina Grande. o Basquete Unifacisa recebeu o Franca, na noite desta sexta-feira, na Arena, em partida que marcou o fim do primeiro turno para as duas equipes.

Unifacisa e Franca sempre protagonizam grandes jogos e a torcida se fez presente, lotando a Arena na primeira partida de 2024, para prestigiar mais um duelo entre as equipes.

Sempre que se encontram a expectativa é de grande jogo e neste não foi diferente. A Unifacisa dominou no primeiro tempo, com um ataque poderoso e uma defesa sólida. No segundo tempo foi a vez do Franca reagir, o time fez um excelente terceiro quarto, empatou a partida e no último período se segurou para mandar o jogo para a prorrogação. No tempo extra, a Unifacisa contou com uma torcida eletrizada e com Trevor Gaskins, que em noite inspirada, chamou a responsabilidade e converteu os arremessos nos momentos mais importantes para dar a vitória ao time paraibano pelo placar de 101 a 98.

Os destaques da partida ficaram por conta de Trevor Gaskin, cestinha da partida com 33 pontos, 2 rebotes e 20 de eficiência. Facundo Corvalan, com 19 pontos, 5 rebotes e 3 assistências. Guilherme Hubner, com 13 pontos e 8 rebotes. Matias Solanas, com 11 pontos, 2 rebotes e 2 assistências. Seguidos por André Góes, com 11 pontos, 2 rebotes e 4 assistências.

Com o resultado a Unifacisa finaliza o primeiro turno do NBB Caixa invicto na Arena Unifacisa, ocupando a sexta colocação na tabela, com a classificação garantida para a Copa Super 8. O próximo compromisso da equipe está marcado para o dia 11 de janeiro, quando recebem o São Paulo, às 19h30, na Arena. A partida terá transmissão ao vivo pela Rede Ita e Youtube.

1º Quarto - Unifacisa 31 x 25 Franca

Os donos da casa abriram o placar na linha de lance livre, após Trevor Gaskins sofrer a falta no perímetro e no ato do arremesso, ganhando o direito a 3 lances livres e convertendo a tripla. A resposta francana foi imediata e na mesma moeda com Márcio convertendo também para 3. A Unifacisa optou por atacar a cesta no início da partida, conseguindo boas infiltrações com Solanas e Corvalan. Procurando defender o garrafão, o Franca acabou deixando os espaços na quadra e a Unifacisa aproveitou para explorar o chute do perímetro, onde tiveram um aproveitamento excelente de 66%, puxados pela dupla de argentinos, que converteram quatro vezes, e pro Trevor Gaskins, que converteu duas. Defensivamente a Unifacisa também foi bem, mesmo cedendo jogadas para a equipe francana, os paraibanos conseguiram algumas paradas na defesa que foram suficientes para dar a liderança ao time de Campina.

2º Quarto - Unifacisa 22 x 15 Franca

A Unifacisa começou muito bem no segundo quarto. Solanas continuou quente no jogo e anotou mais 5 pontos já nos primeiros minutos do período, incluindo uma bola de 3. O segundo período também marcou o retorno de Antônio, que anotou os seus primeiros pontos após mais de 2 meses longe das quadras, se recuperando de uma lesão no tornozelo. O time de Campina teve uma defesa mais consistente, que permitiu apenas 5 pontos durante metade do quarto. Com isso a equipe aproveitou para aumentar o volume ofensivo e fez bonito, levantando a torcida. A equipe explorou as jogadas em transição quando pôde, mas sem abandonar o chute do perímetro, no total a equipe teve mais de 60% de aproveitamento nos arremessos de quadra, ampliando a diferença no placar. Os destaques do primeiro tempo ficaram por conta de Matias Solanas, com 84% de aproveitamento para 11 pontos, 2 rebotes e 2 assistências e Trevor Gaskins com 14 pontos e 75% de aproveitamento na linha de 3.

3º Quarto - Unifacisa 18 x 22 Franca

A Unifacisa abriu o placar do segundo tempo com Trevor Gaskins, que encontrou um bom arremesso intermediário em cima da boa marcação de Lucas Dias. Logo na sequência a equipe paraibana roubou a bola na defesa e converteu mais uma bola de 3 pontos, desta vez com Gui Hubner. O Franca não deixou a Unifacisa disparar e logo interrompeu a corrida de 5 pontos do time de Campina, anotando 18 seguidos, com o momento de baixa da equipe paraibana o time adversário aproveitou para se aproximar, diminuindo a diferença para 2 posses de bola. A Unifacisa demorou a reencontrar o ritmo no ataque e o Franca acabou empatando a partida. O time de Campina só quebrou a sequência de pontos do adversário com quase 2 minutos para o fim do período, após Trevor Gaskins sofrer a falta e converter os dois lances livres para os donos da casa. A jogada deu uma nova energia para a Unifacisa, que conseguiu uma boa sequência de jogadas com Rachel e Gaskins, aumentando a diferença para o período final.

4º Quarto - Unifacisa 12 x 21 Franca

Mesmo com uma diferença no placar, a Unifacisa não tirou o pé e seguiu pressionando no ataque, anotando mais 5 pontos, com Corvalan e André Góes, já nos primeiros minutos do período. O time de Campina conseguiu uma boa sequência de defesas, mas desperdiçou algumas jogadas no ataque, permitindo uma aproximação da equipe francana. Com o placar apertado, o clima do jogo ficou quente e as equipes tiveram que brigar pelos espaços na quadra para seguir pontuando, a Unifacisa buscou as faltas e pontuou através da linha de lance livre. Já o Franca, encontrou bons arremessos do perímetro para empatar a partida e levar para a prorrogação.

Prorrogação - Unifacisa 18 x 15 Franca

O time francano saiu na frente na prorrogação, mas a resposta da Unifacisa veio a altura com Trevor Gaskins e Facundo Corvalan convertendo uma bola de 3 pontos cada, dando uma liderança de dois para o time da casa. O Franca empatou novamente, com Lucas Dias sofrendo a falta e convertendo os dois lances livres. A Unifacisa voltou a frente após recuperar o rebote em uma boa jogada defensiva de Rafael Rachel, o time contra-atacou em velocidade e encontrou Gaskins livre para mais uma de 3 pontos. O jogo seguiu pegado, com as equipes trocando cestas e tudo indicava mais uma prorrogação, mas a Unifacisa tinha do seu lado a experiência, o apoio da torcida, que incentivou o time até o último segundo, e Trevor Gaskins em noite inspirada, o armador chamou a responsabilidade e converteu os arremessos nos momentos mais importantes para dar a vitória ao time paraibano.

“Nós treinamos muito para jogos como esse de hoje, sabemos da capacidade da nossa equipe, da qualidade dos nosso jogadores e um resultado como esse só mostra que estamos fazendo o trabalho certo, que temos basquete para jogar de igual para igual contra as equipes da ponta da tabela. Quando nosso time joga unido, o trabalho feito ao longo da semana se repete dentro de quadra e juntos nós podemos alcançar coisas grandes”, comentou o armador da Unifacisa, Trevor Gaskins.