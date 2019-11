Eintracht Braunschweig x Borussia Dortmund, Bundesliga

CRÔNICA: No retorno de Hummels, Borussia Dortmund vence Braunschweig e reencontra caminho das vitórias

19:30 Muito obrigado por acompanhar o Ao Vivo na VAVEL Brasil de Eintracht Braunschweig 1x2 Borussia Dortmund. Em instantes, a crônica da partida estará disponível no site. Até a próxima, grande abraço!

19:27 O Eintracht Braunschweig sauda a sua torcida que, mesmo com a derrota, canta de forma bonita para os seus jogadores.

19:26 Jürgen Klopp conversa ao pé do ouvido com Reus, que tem andado insatisfeito com suas últimas atuações pelo time aurinegro.

19:25 Em partida muito sofrida e com ótimas chances para os dois lados, o vice-campeão europeu conseguiu vencer o lanterninha da Bundesliga por 2 a 1 e volta a respirar na competição, já que não vencia há quatro jogos.

90+3' FIM DE JOGO! Com dois gols de Aubameyang, o Borussia Dortmund volta a vencer na Bundesliga!

90+2' SUBSTITUIÇÃO NO BORUSSIA DORTMUND! Sai: Mkhitaryan, Entra: Ducksch.

90+1' Três minutos de acréscimo!

90' NA TRAAAAAAAAAVEEEE! Final de jogo emocionante no Eintracht-Stadion! Bičakčić manda cabeçada forte na meta defendida por Weidenfeller, mas a bola carimba a trave! O goleiro do BVB já tinha ido!

89' Schmelzer intercepta um cruzamento do Eintracht com o braço, dentro da área, e o árbitro nada marca. Reclamam muito, os jogadores do time da casa!

88' NA TRAAAAVE! Após falha bisonha de Bičakčić, Mkhitaryan domina e chuta na trave!

86' Aubameyang recebe de Lewandowski, avança e cai. O árbitro, no lance, nada marca, e o gabonês reclama com a decisão.

85' WEIDENFELLER! Em cobrança de escanteio, Nielsen recebe bola, finaliza, mas desta vez o goleiro do BVB consegue a defesa!

84' Reus mais uma vez consegue penetrar na área do Eintracht, é travado na finalização e, no rebote, toca para Mkhitaryan, que acaba finalizando muito mal.

83' SUBSTITUIÇÃO NO BORUSSIA DORTMUND! Sai: Grosskreutz, Entra: Piszczek.

82' AAAAH, BELLARABI! O meia recebe ótima bola, entra na área do BVB, mas acaba perdendo a bola! Demorou demais para finalizar!

81' Caso Aubameyang faça mais um gol, não se tornará apenas o artilheiro do Borussia Dortmund, mas sim da Bundesliga.

80' Reus penetra na área do Eintracht mas, na dividida com Bičakčić, acaba perdendo a bola.

79' SUBSTITUIÇÃO NO EINTRACHT BRAUNSCHWEIG! Sai: Boland, Entra: Pfitzner.

78' DAVARI! Reus recebe passe na medida de Lewandowski, solta a bomba e o goleiro do Eintracht realiza bela defesa!

75' QUAAAASE O TERCEIRO! Reus dá passe na medida para Lewandowski, que acaba sendo travado por Kessel!

73' Agora o Borussia Dortmund é quem faz pressão para cima do Eintracht Braunschweig! A equipe aurinegra troca passes no seu campo de ataque.

72' SUBSTITUIÇÃO NO EINTRACHT BRAUNSCHWEIG! Sai: Elabdellaoui, Entra: Kumbela.

68' UUUUUUUH! Reus cobra falta e Davari realiza boa defesa!

67' SUBSTITUIÇÃO NO EINTRACHT BRAUNSCHWEIG! Sai: Ademi, Entra: Bellarabi.

66' O segundo gol de Aubameyang recoloca o BVB na frente do placar, porém não desanima o Braunschweig, que segue tentando construir suas jogadas no campo de ataque.

64' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO BORUSSIA DORTMUND! Aubameyang de novo! O gabonês recebe ótimo passe de Reus, carrega, penetra na área e chuta no canto direito de Davari. É o segundo do BVB no jogo e o segundo de Aubameyang!

62' Nielsen carrega pelo lado esquerdo, tenta cruzamento mas é travado por Sokratis.

60' A torcida do time da casa vai fazendo a festa no Eintracht-Stadion!

58' Hochscheidt cobra falta e Hummels afasta sem dificuldades.

56' Eintracht vai conseguindo manter a bola no seu campo de ataque.

54' Depois de muito pressionar, a equipe da casa consegue empatar o jogo e vai aumentando a crise no Borussia Dortmund! Por enquanto, são cinco jogos sem vencer no campeonato!

53' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO EINTRACHT BRAUNSCHWEIG!!!!! Kessel! Em cobrança de escanteio de Nielsen, Kessel chuta com muita força, de primeira, para empatar o jogo! Weidenfeller ainda tocou na bola! Empata o time da casa!

52' Grosskreutz dá uma entrada dura em Hochscheidt e a arbitragem nada marca.

51' Lieberknecht reclama muito com a sua equipe, na beira do campo.

50' Ademi carrega até o campo de ataque e toca para Elabdellaoui, que é cortado pela zaga do BVB.

49' As equipes voltaram para a segunda etapa sem alterações.

48' Hummels reclama de um toque de mão de Reichel, mas o árbitro nada marca.

47' Davari! Lewandowski dá ótimo passe para Reus, que domina e bate para boa defesa do goleiro iraniano.

46' Na base de chutões, a bola chega de goleiro a goleiro.

45' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar para Braunschweig 0x1 Dortmund.

18:34 O árbitro Marco Fritz e seus auxiliares conferem o estado das redes para o início do segundo tempo.

18:33 As equipes vão voltando ao gramado para a etapa final deste Eintracht Braunschweig 0x1 Borussia Dortmund.

18:20 Primeiro tempo movimentado no Eintracht-Stadion, com as duas equipes conseguindo construir ótimas oportunidades. Muitas das chances criadas pelo Eintracht Braunschweig foram perdidas graças a boa atuação da zaga adversária. Já o Borussia Dortmund, após o quase-gol de Sahin, continuou em cima e conseguiu o primeiro tento com Aubameyang. Mesmo com os aurinegros na frente no placar, o Braunschweig não pretende se dar por vencido, já que joga em casa e tem o apoio de sua torcida. Promessa de um segundo tempo quente!

45+1' Fim do primeiro tempo! Eintracht Braunschweig 0x1 Borussia Dortmund.

45' Um minuto de acréscimo!

44' Hochscheidt tenta enfiar bola, mas Hummels realiza o corte.

42' Lewandowski recebe ótima bola, limpa o goleiro mas fica sem ângulo para finalizar.

41' Mais uma falta para o Eintracht. Hummels reclama muito com a arbitragem, alegando que os jogadores do time da casa estão se jogando.

40' Gol impedido de Aubameyang. Lewandowki recebe quase dentro da pequena área e toca para o gabonês, que é flagrado pela arbitragem em posição irregular.

38' Outra falta para o Braunschweig, Sahin calça Hochscheidt.

36' CARTÃO AMARELO PARA MKHITARYAN, por falta em Nielsen.

35' Passes completos: Eintracht 64%, Borussia 74%. Chutes ao gol: Braunschweig 5 x 3 Dortmund.

34' Mkhitaryan cruza rasteiro, mas ninguém aparece.

32' Alívio para o time de Klopp. Depois do Braunschweig ter as melhores chances e oferecer mais perigo para o time amarelo, Aubameyang abre o placar e tranquiliza a torcida aurinegra.

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO BORUSSIA DORTMUND!!!!! Aubameyang!!! O gabonês recebe cruzamento perfeito de Robert Lewandowski e só tem o trabalho de escorar para o fundo das redes. Aurinegros na frente!

30' Ademi tenta chute de fora da área e a bola explode em Hummels.

28' Que isso, Schmelzer? O lateral tenta tocar, fura e manda a bola para fora.

27' DEFESAÇA de Davari! Sahin cobra de canhota e o goleiro do Eintracht realiza uma grande defesa! Quase o BVB abre o placar!

26' Falta para o Dortmund! Falta perigosa, novamente na entrada da área!

25' O Dortmund tem problemas em acertar seus cruzamentos. Grosskreutz, Reus, Schmelzer e Mkhitaryan tentaram lançamentos nos últimos três minutos e todos erraram.

23' Grosskreutz tenta lançamento para Lewandowski, mas é interceptado.

22' Braunschweig novamente no campo de ataque, agora é o Dortmund quem se defende.

20' Hochscheidt tenta cruzamento, mas Weidenfeller sai do gol e domina sem problemas.

19' E o Braunschweig tenta mais uma vez! Novamente com Nielsen, que perde a bola novamente em um desarme.

17' UUUUUH! Kessel recebe bom cruzamento de Nielsen, mas testa para fora!

16' Ademi tenta puxar ataque para o Braunschweig, mas Bender chega a tempo para fazer o corte.

14' O Dortmund vai trocando passes no seu campo de ataque, enquanto o Braunschweig apenas se defende!

12' Na cobrança, Ademi afasta o perigo.

11' Reus faz o chuveirinho na área, Bender domina e chuta em cima da zaga do Eintracht. Escanteio para o Borussia.

10' Hochscheidt comete falta na entrada da área em Reus e o árbitro dá uma dura no jogador do Eintracht. Chance boa para o BVB!

8' Lewandowski é agarrado e o árbitro nada marca, para reclamação de Klopp.

7' Nielsen arrisca de fora da área, Hummels desvia mas não engana Weidenfeller, que defende sem problemas.

5' Reus cobra falta e a zaga do Braunschweig afasta.

3' Na cobrança de escanteio, Weidenfeller dá um soco na bola e o Dortmund sai jogando.

2' Grosskreutz sai errado, Nielsen rouba a bola e Sahin, certeiro, faz o corte.

COMEÇOU! Rola a bola para Eintracht Braunschweig x Borussia Dortmund!

17:29 Tudo pronto para o início da partida, a saída é do Eintracht Braunschweig.

17:28 As equipes adentram o gramado, agora em definitivo. Em instantes, a partida irá começar!

17:20 Banco do Borussia Dortmund: Kehl, Hofmann, Langerak, Sarr, Piszczek, Ducksch, Durm.

17:15 Banco do Eintracht Braunschweig: Petkovic, Henn, Kumbela, Kratz, Marcel Correia, Pfitzner, Bellarabi.

17:10 Confirmação da escalação do Borussia Dortmund: Weidenfeller, Schmelzer, Hummels, Papastathopoulos, Grosskreutz, Bender, Sahin, Aubameyang, Mkhitaryan, Reus, Lewandowski.

17:08 As equipes estão no gramado já para o aquecimento.

17:05 Confirmação da escalação do Eintracht Braunschweig: Davari, Reichel, Dogan, Bicakcic, Kessel, Theuerkauf, Boland, Nielsen, Hochscheidt, Elabdellaoui, Ademi.

17:00 O ex-defensor do Borussia Dortmund, Patrick Owomoyela, fechou com o Hamburgo e terá a missão de ajudar o clube do norte a se livrar da zona de rebaixamento.

16:58 O Eintracht Braunschweig ainda não divulgou sua escalação para a partida de daqui a pouco.

16:55 No domingo (2/2), às 12h30, Hertha Berlin e Nuremberg duelam na capital alemã e, às 14h30, fecham a rodada Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt, sendo este jogo a ser realizado na Allianz Arena e com transmissão lance a lance da VAVEL. Todos os detalhes de todos os jogos da 19ª rodada alemã você confere aqui, na VAVEL Brasil.

16:50 O jogo entre Eintracht Braunschweig x Borussia Dortmund abre esta 19ª rodada da Bundesliga. Neste sábado (1/2), às 12h30, jogam Schalke 04 x Wolfsburg, Bayer Leverkusen x Stuttgart, Hoffenheim x Hamburgo, Mainz x Freiburg e Augsburg x Werder Bremen. Fechando o dia, às 15h30, o Hannover duelará contra o Borussia Mönchengladbach, que vem de uma derrota contra o Bayern de Munique.

16:45 Escalação do Borussia Dortmund confirmada! Hummels está de volta ao time titular!

16:40 A possível compra de Edin Dzeko pelo Borussia Dortmund foi muito especulada nesta semana, na Alemanha. Porém, com a janela de transferências alemã já fechada, o bósnio, que joga no Manchester City, poderá jogar no time aurinegro apenas a partir da próxima temporada.

16:28 Pouco aproveitado no Dortmund, Koray Günter teve sua ida acertada pelo time aurinegro para o Galatasaray, por 2,5 milhões de Euros. A cada 20 partidas oficiais pelo Galatasaray, o Borussia Dortmund vai receber 150 mil euros, até que ele atinja 60 jogos pelo clube. O contrato ainda inclui um valor de recompra no total 7 milhões de Euros na temporada 2015/2016, caso os alemães queiram contar com o jogador novamente.

16:23 O Borussia Dortmund irá a campo com seu uniforme listrado, enquanto o Eintracht Braunschweig jogará com seu uniforme tradicional amarelo.

16:17 Hoje é o deadline day, dia de fechamento da janela de inverno na Europa. E o Borussia Dortmund participou deste último dia de transferências, anunciando seu mais novo reforço: trata-se do jovem sérvio Milos Jojic, que vem do Partizan Belgrado.

15:40 Porém, o time amarelo não vive somente de notícias ruins: Mats Hummels, depois de muito tempo parado também lesionado, pode retornar neste jogo. Jürgen Klopp falou sobre o possível retorno do defensor. "Mats teve uma boa atuação no sub-23 durante a semana, mas ele está voltando de lesão, precisamos ter calma quanto a isso"

15:30 Jürgen Klopp terá mais uma baixa para esta partida. Além de Subotic e Gündogan, Kuba se lesionou gravemente na última rodada e perderá o restante da temporada aurinegra.

15:20 No histórico de confrontos, o time de Braunschweig leva vantagem! São 36 jogos no histórico, com 14 vitórias do Eintracht, 10 empates e 12 vitórias do Borussia.

15:10 Na última rodada, o Eintracht Braunschweig foi até o Weserstadion enfrentar o Werder Bremen e conseguiu sair de lá com um pontinho na bagagem. Já o Borussia Dortmund recebeu o Augsburg, em casa, e empatou por 2 a 2, mantendo assim sua sequência de tropeços na Bundesliga. Os aurinegros não vencem na competição nacional há quatro rodadas. Hoje tentarão reencontrar o caminho das vitórias.

15:00 Na última partida entre as duas equipes, realizada no Signal Iduna Park, o Borussia Dortmund derrotou seu adversário por 2 a 1. Os gols da partida foram marcados por Hofmann, Reus e Kratz. Confira os gols no vídeo abaixo.

14:50 Claramente passeando na primeira divisão alemã, o time da casa tentará atrapalhar o seu adversário Borussia Dortmund, vice-campeão europeu que faz uma temporada abaixo das expectativas. O time comandado por Jürgen Klopp está na terceira colocação da Bundes, com 33 pontos conquistados em 18 jogos, e tem um saldo de gols de 18 pontos.

14:40 Os Eintracht Braunschweig, time da casa, é o lanterninha da Bundesliga. O time comandado por Torsten Lieberknecht conquistou, em 18 rodadas, apenas 12 pontos. Seu saldo é de 22 gols negativos, o pior da competição.

14:30 Boa tarde, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão da 19ª rodada da Bundesliga 2013/2014! Eintracht Braunschweig e Borussia Dortmund duelarão daqui a pouco, às 17h30, no Eintracht-Stadion, e você confere todos os detalhes aqui conosco!