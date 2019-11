Seleção da Premier League 2013-14 é anunciada

A Professional Footballers' Association (PFA) anunciou os melhores da temporada neste domingo (27). Os destaques foram Liverpool e Chelsea, que dominaram a seleção com três jogadores cada e ainda tiveram destaques individuais. A Premier League ainda espera um desfecho emocionante na briga pelo título.

A seleção da temporada 2013-14

Os Reds dominaram a parte ofensiva, com a dupla formada por Luis Suárez e Daniel Sturridge. Steven Gerrard esteve presente no meio-campo. Com uma defesa muito consistente, os Blues tiveram Cahill e Peter Cech entre os melhores e ainda contaram com Eden Hazard, um dos grandes nomes da ótima geração belga.

O Southampton também foi destaque na premiação, com as jovens promessas do futebol inglês, Luke Shaw e Adam Lallana; ambos deverão defender a Inglaterra no Mundial de 2014. Kompany e Yaya Touré, do Manchester City, também marcam presença. Coleman, do Everton, completa a seleção na lateral-direita.

Luis Suárez é o melhor jogador da temporada

Não havia dúvidas de quem seria melhor. Luis Suárez tem números extraordinários e foi nomeado o melhor jogador da competição. Em 31 jogos, o uruguaio marcou 30 gols e deu 12 assistências. Suárez tem a chance de bater o recorde de Cristiano Ronaldo, que fez 31 gols na temporada 2007-2008.

O uruguaio vem brilhando em campo e foi apontado como o principal jogador do Liverpool. Vem ajudando a equipe a disputar o título com Chelsea e Manchester City.

Eden Hazard é o melhor jovem da competição

Eden Hazard é a esperança da Bélgica na Copa do Mundo. O jogador brilhou nos gramados ingleses e é o principal jogador do Chelsea na temporada. Aos 23 anos, Hazard impressiona e é apontado como um dos melhores do mundo. Pela Premier League, foram 14 gols e sete assistências.

Ainda na briga pelo título inglês, os Blues também buscam triunfar na Europa. Os comandados de José Mourinho sonham com a conquista do bicampeonato da Uefa Champions League e, para concretizarem o desejo, contam com a volta do atacante, que estava afastado por lesão.

