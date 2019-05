Ídolos do Manchester United, Giggs e Gary Neville cedem hotel para desabrigados

Durante essa semana os dois ex-jogadores do Manchester United, Gary Neville e Ryan Giggs, mostraram que podem ser consideros ídolos muito além das quatro linhas dos gramados. A dupla já tinha permissão para transformar um antigo prédio de Manchester em um hotel de luxo completo, mas ao invés da inauguração sair como prevista, um grupo de sem-teto com pouco ou nenhum dinheiro acabou se mudando para lá. Em seguida, veio a notícia que a entrada do grupo foi autorizada por Neville.

O líder do protesto concedeu entrevista revelando detalhes do contato com o ex-lateral. Wesley Hall, de 33 anos, é ativista dos direitos humanos e contou que caiu em lágrimas após a conversa com Neville. Ainda segundo ele, a autorização já veio no domingo, por telefone, quando o ídolo dos diabos vermelhos disse que sempre apoia aqueles que não tem um teto para morar, permitindo a presença do grupo no prédio durante todo o inverno: “Muito, muito obrigado! Você não tem noção do que está fazendo por nós”, disse Hall, para Neville em contato registrado pelo jornal inglês The Guardian.

Em seguida, o ex-lateral inglês respondeu aos agradecimentos dizendo estar bem tranquilo com a situação, e revelou que está oferecendo suporte há 10 anos para qualquer um que vê andando pelas ruas de Manchester sem um lugar para morar.

O hotel foi ocupado pelo grupo de sem-tetos logo no domingo, após o contato com Neville. Durante a ocupação não houve nenhum registro de confusão. Para completar, Hall afirmou não acreditar na situação:“Eu simplesmente não consigo acreditar, tudo isso é como um sonho que virou realidade. Nós temos uma oportunidade real de fazer um trabalho intensivo com pessoas que não tem onde morar e fazer uma grande diferença em suas vidas''.

Ryan Giggs e Gary Neville atuaram somente no Manchester United durante toda a carreira. Giggs estreou no ano de 1990 e Neville logo em seguida, no ano de 1991. Se aposentaram respectivamente em 2014 e 2011, participando do período mais vencedor da história do clube, vencendo, inclusive, duas Uefa Champions League e dois Mundiais de Clubes da Fifa.