Aubameyang marca duas vezes e Dortmund goleia Stuttgart pela Bundesliga

Na tarde deste domingo, o Borussia Dortmund venceu o Stuttgart por 4 a 1 em partida válida pela 14º rodada da Bundesliga. Gonzalo Castro, Aubameyang (duas vezes) e Niedermeier (contra) marcaram para os aurinegros, enquanto Didavi anotou o solitário tento dos Crocodilos. O palco do duelo foi o Westfalenstadion, na cidade de Dortmund. Autor de dois tentos no jogo, Aubameyang alcançou a incrível marca de 17 gols feitos em 14 rodadas do certame.

Com o resultado, o BVB chegou aos 32 pontos e se manteve na segunda colocação do torneio. Já o time do técnico Jürgen Krammy estacionou nos 10 pontos e segue na 16º posição. Ao término da rodada, a situação pode ser ainda pior. Caso o Augsburg vença seu compromisso diante do Wolfsburg neste domingo, o Stuttgart cai para a vice-lanterna.

Os comandados de Thomas Tuchel voltam a campo no próximo sábado, quando enfrentam o Wolfsburg fora de casa. No dia seguinte, os Crocodilos recebem o Werder Bremen, em confronto direto na parte de baixo da tabela.

Dois minutos. Esse foi o tempo necessário para o Borussia Dortmund inaugurar o marcador no Signal Iduna Park. Mkhitaryan recebeu na entrada da área e bateu de primeira para boa defesa de Tyton. Na sobra, Gonzalo Castro surgiu entre os zagueiros rivais, e tocou por cima do goleiro.

Aos 18 minutos, mais um tento aurinegro. Após lançamento, Castro deu grande passe de calcanhar para Aubameyang, posicionado no lado direito da área de ataque. Assim como a assistência, a finalização foi de enorme categoria. De frente para o gol, o artilheiro do Campeonato Alemão teve tranquilidade e, na saída de Tyton, deu um toque sutil que encobriu o arqueiro e morreu no fundo do barbante.

Os visitantes aproveitaram o aparente relaxamento do BVB para descontar no fim do primeiro tempo. Kostic dentro da área adversária e cruzou rasteiro, mas Werner, quase sobre a linha do gol e em posição duvidosa, foi atrapalhado pela marcação e não conseguiu concluir. Na sequência, a pelota sobrou nos pés de Didavi que, sem marcação, apenas empurrou para as redes.

O Borussia Dortmund chegou ao terceiro já na etapa final. Aos 19 minutos, Reus dominou pela esquerda e cruzou na direção de Aubameyang. O gabonês nem precisou entrar em cena, já que Niedermeier fez todo o trabalho para ele. O defensor se esticou todo e desviou contra o próprio patrimônio. Tyton ainda tocou na bola mas não conseguiu evitar o tento dos mandantes.

Aubameyang tratou de selar o placar já no apagar das luzes. Nos acréscimos, o camisa 17 foi acionado por Adrián Ramos, invadiu a área, fintou a zaga e chutou cruzado no canto esquerdo de Tyton, que nada pôde fazer. Goleada do time da casa e vesta da torcida aurinegra, que lotou o Westfalenstadion neste domingo.