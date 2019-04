Darmian descarta saída do United e crê que ida de Conte ao Chelsea beneficiará futebol inglês

Lateral-direito do Manchester United, Matteo Darmian, que despontou durante a Copa do Mundo de 2014 e desde então seguiu na Seleção Italiana, deu uma entrevista à rede televisiva britânica Sky Sports, onde comentou sobre a possível ida de seu atual treinador na Azzurra, Antonio Conte, ao Chelsea na próxima temporada e a respeito do que espera adiante em sua carreira.

A saída de Conte do comando da Itália foi confirmada na terça-feira (15) pelo presidente da federação nacional, Carlo Tavecchio, portanto a repercussão era esperada e tomou forma a partir das palavras do atleta italiano.

"Creio que o Manchester United é um grande clube, então estou muito feliz de estar aqui", iniciou o jogador sobre sua situação atual. Em seguida, acrescentou sobre a boa largada na nova casa: "Eu tive realmente um grande início logo no começo assim que cheguei aqui, graças à equipe técnica e aos meus companheiros".

"Não esperava ser bem-recebido assim e as coisas começassem tão bem logo a partir dos primeiros dias", admitiu o jogador, sobre a boa recepção que teve no clube manchesteriano.

O que sucede a introdução sobre como se encontra a adaptação à nova equipe é seu parecer sobre a ida de seu técnico quando veste a azzurra. "Creio que Conte é um grande treinador. Trabalhei com ele na seleção, então vi de primeira mão a paixão que ele emprega em seu trabalho. Imagino que ele possa trazer novas ideias táticas para Inglaterra com sua determinação e paixão pelo futebol", comenta sobre o estilo do homem que conhece de seus compromissos internacionais.

Quanto ao que é dito sobre o treinador compatriota ou sobre comentários de uma suposta volta à Serie A, Darmian afastou especulações. "Estou feliz aqui, tenho um contrato longo e não estou pensando sobre o mercado de transferêncisas também, pois quero terminar esta temporada da melhor maneira possível tanto em meu clube quanto em minha seleção", afirmou.

Quanto à competição internacional que se aproxima, a Eurocopa 2016 - competição essa que marca as últimas partidas de Conte como selecionador pela Itália -, o jogador avaliou: "Queremos ter um bom torneio. Não vou à França apenas para me mostrar. Nosso primeiro objetivo é a qualificação no grupo, o que não será fácil dado o nível dos oponentes, mas nós somos a Itália, portanto nos qualificar no grupo é o primeiro passo que completaremos", finalizou, sobre a importância do espírito de equipe para que bons resultados se apresentem na Eurocopa.

Após o holofote recebido na edição tupiniquim da maior de todas as competições de ludopédio, o atleta tardou a alcançar palcos maiores para desfilar seu futebol, deixando o Torino apenas ao início da atual temporada para jogar pelos lados do Old Trafford.

O rapaz vem fazendo boa temporada em seu novo clube, tendo atuado em 1938 minutos durante as campanhas empreendidas pelo United em 30 partidas, mas ainda sem ter balançado as redes.