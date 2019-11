Fim de uma era: Sevilla anuncia saída de Unai Emery e encaminha acordo com Jorge Sampaoli

É o fim de uma era no Sevilla. Neste domingo (12), o clube anunciou, em seu site oficial, a saída de Unai Emery, treinador que conquistou três títulos da Uefa Europa League. Sendo assim, os rojiblancos deverão encaminhar o acordo com o técnico Jorge Samapoli, campeão da Copa América com a Seleção Chilena.

LEIA MAIS:Banega se despede do Sevilla e confirma acerto com a Internazionale: “Está apalavrado”

De acordo com a imprensa espanhola, Unai está a caminho do Paris Saint-Germain, enquanto os sevillianos sonham com Jorge Sampaoli, ex-técnico do Chile. Na França, o técnico terá uma missão similar a que teve no clube espanhol, porém com mais investimento e poder para trazer jogadores.

Treinador conquistou três títulos da Uefa Europa League pelo clube (Foto: Getty Images)

Pelo Sevilla, Unai Emery fez história, como um dos grandes treinadores da história do clube. Conquistando três títulos seguidos da Europa League, fazendo frente com os grandes em La Liga e fazendo com que seu time jogue futebol de alto nível, o comandante espanhol permaneceu no clube por quatro temporadas.

Relembra as conquistas de Unai Emery pelo Sevilla:

+Com arbitragem polêmica e muito drama, Sevilla bate Benfica nos pênaltis e conquista a UEL

+Sevilla bate Dnipro com dois de Bacca e conquista Uefa Europa League pela quarta vez

+Segue o pacto! Sevilla vira sobre Liverpool com dois de Coke e alcança tricampeonato da UEL

Para o seu cargo, o técnico argentino Jorge Sampaoli deverá chegar na próxima segunda-feira (13), para assinar contrato com o clube espanhol. O argentino foi um dos grandes responsáveis por colocar a Seleção Chilena no grande cenário mundial. Campeão da Copa América 2015, Sampaoli chega para manter o alto nível do clube, deixado por Unai. Com 56 anos, o técnico argentino nunca treinou uma equipe Europeia.