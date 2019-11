Irritado, Cristiano Ronaldo atira microfone de jornalista em lago na França

Um vídeo que viralizou nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (22), mostra a maior estrela do futebol português, Cristiano Ronaldo, irritado com o jornalista Luís Filipe Simões, do diário "A Bola", enquanto a delegação de Portugal caminhava próximo a um lago, em Lyon, na França. Durante o passeio, o repórter se aproximou do jogador e perguntou se ele estava confiante para a partida contra a Hungria. Cristiano pegou o microfone e atirou no lago sem responder Luís Simões (veja vídeo abaixo).

Investigação

De acordo com o presidente do Sindicato dos Jornalistas de Portugal, Henrique Teixeira, o jornalista estava fazendo o seu trabalho quando foi agredido e afirma que o craque cometeu um crime. "Foi um crime de liberdade de informação. O jornalista da CMTV estava trabalhando e cumprindo sua função. Resta saber se Ronaldo comentou o ato com objetivo de impedir o jornalista de informar, ou se houve algum problema entre ambos. Trata-se de um crime, e o Ministério Público terá de investigar - disse Teixeira em entrevista ao jornal Expresso.

O jornalista condenou a atitude de Cristiano Ronaldo. De acordo com Luís, não há necessidade de agressão se o jogador não quiser responder a uma entrevista. "É um comportamento que não é adequado, muito menos por parte do capitão da seleção nacional. O mais grave é ter sido um ato agressivo. Mesmo que entrevistas estivessem proibidas, não deveria responder com agressividade. A atitude não constitui uma violação, mas sim um atropelo com a liberdade de imprensa. Além da possibilidade de ser um crime de danos materiais, caso o microfone tenha sido danificado", disse Simões.