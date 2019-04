Na briga contra rebaixamento, Hamburgo e Mainz 05 empatam em jogo travado

O Hamburgo recebeu o Mainz 05 no Volksparkstadion em partida válida pela 32ª rodada da Bundesliga 2016/17, neste domingo (7). As duas equipes vivendo momento difícil na temporada buscavam o resultado para se afastarem da zona de rebaixamento e os três pontos seriam fundamentais para ambos os times.

Em confronto brigado e amarrado a partida não saiu do empate em 0 a 0 que foi ruim para as duas equipes que continuam perigando a zona de rebaixamento. Com o resultado deixou os dinos em 16° com 34 pontos. A mesma pontuação dos 05 que estão uma posição à frente, mas leva vantagem no saldo de gols.

A próxima partida do Hamburgo será diante do Schalke 04 na Veltins-Arena. Enquanto que o Mainz 05 recebe o Eintracht Frankfurt na Opel Arena no Rhein-Main-Derby, os jogos serão no próximo sábado (13).

As duas equipes brigando contra o rebaixamento buscavam os três pontos de qualquer forma e aos seis minutos Wood tocou para Holtby arrematar em cima de Huth. A resposta dos visitantes foi um minuto depois no ótimo chute de Córdoba e obrigou Mathenia a fazer boa defesa.

Mais tarde os dinos criaram outra chance com Kostic ao arriscar cruzado e Huth de leve fazer a defesa. E Mathenia apareceu por duas vezes no fim da primeira etapa ao tirar de soco a cobrança de falta de Öztunali e ainda outro arremate de Córdoba.

Na etapa final a partida continuou brigada e amarrada e aos 33 minutos Jairo Samperio entrou na área só que Mathenia atento fez outra grande defesa na partida. E os visitantes tiveram outra oportunidade na cobrança de falta batido por Gbamin com veneno e levou perigo a meta hamburguesa.

Os mandantes tentaram com o garoto Jatta ao fazer boa jogada e arriscar de canhota só que Huth fez a defesa em dois tempos. E foi um péssimo resultado para as equipes que continuam ameaçados contra o rebaixamento.

Niederlechner marca dois e deu a vitória para o Freiburg sobre o Schalke 04

No Schwarzlwald-Stadion o Freiburg encarou o Schalke 04, os dois times brigando por vaga na próxima edição da Uefa Europa League se duelaram pelos três pontos. E o triunfo seria importante para cada uma das equipes.

A equipe da casa levou a melhor e venceu por 2 a 0 com gols de Niederlechner um deles em cobrança de pênalti. Com o resultado levou a equipe da Floresta Negra para quinta colocação com 47 pontos. Já os azuis reais estão em 10° com 41 pontos.

A próxima partida do será contra o Ingolstadt nesse mesmo estádio. Enquanto que o Schalke 04 recebe o Hamburgo, os jogos serão no próximo sábado (13).