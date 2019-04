Destaque da Juventus, Alex Sandro recebe primeira oportunidade na Seleção Brasileira de Tite

Já classificada para a Copa do Mundo de 2018, a Seleção Brasileira entra em campo no próximo mês para dois amistosos. E nessa sexta-feira (19), foi a vez de Tite anunciar os convocados para as partidas diante da Argentina e Austrália.

Repleta de novidades, a lista também conta com retornos importantes, como o do lateral-esquerdo Alex Sandro, da Juventus. O jogador vem sendo um dos grandes destaques da Velha Senhora desde a temporada passada, mas foi chamado apenas desta vez por Agenor. A ausência de Alex Sandro nas convocações era justificada por muitos devido à concorrência na posição, já que Marcelo (ausente nesta lista) e Filipe Luís sempre foram figurinhas carimbadas.

Campeão por três vezes com a Juve, Alex Sandro ainda pode vencer o 'Scudetto' e a Champions nesta temporada

Nesta temporada em específico, Alex ganhou ainda mais confiança na equipe de Massimiliano Allegri. Forte defensivamente e com um apoio ofensivo ainda melhor, o jogador assegurou a titularidade e hoje é indiscutivelmente o melhor lateral-esquerdo atuando na Itália.

Peça importante da melhor defesa da Europa, Alex Sandro ganhou a companhia de Daniel Alves nesta jornada. Mesmo em lados opostos dentro de campo, os brasileiros tornaram-se grandes companheiros em Turim, e a presença de ambos no setor de ataque da equipe ganhou notoriedade rapidamente.

No lado esquerdo das quatro linhas, o grande parceiro do lateral brasileiro vem sendo o croata Mario Mandzukic. Embora sua posição de origem seja o ataque, o jogador foi deslocado à meia esquerda no segundo semestre desta época e tem feito uma 'dobradinha' de sucesso com Alex Sandro. Alternando-se a todo instante, ambos demonstram uma qualidade enorme no avanço e na marcação, e a aproximação do brasileiro aos atacantes tornou-se algo ainda mais frequente.

"Ele atuou durante toda a temporada. Faz parte da defesa menos vazada. Está na final da Uefa Champions League jogando um grande futebol e ainda podendo ser campeão italiano. Isso o credencia", justificou Tite.

Retorno após um ano

Presente em praticamente todas as convocações nas seleções de base, Alex Sandro ganhou sua primeira chance com o comandante Mano Menezes, estreando na equipe principal em um amistoso diante do Gabão. No ano seguinte, o jogador fez parte da Seleção vice-campeã dos Jogos Olímpicos de Londres. A última convocação do atleta aconteceu no ano passado, com Dunga no comando.