Nuremberg vence Jahn Regensburg com gol de Möhwald no fim e assume liderança

O Jahn Regensburg encarou o Nuremberg na Continental Arena em partida válida pela 2ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, no Derby da Baviera neste domingo (6). Os vermelhos querendo o primeiro triunfo dentro de casa jogou diante de um adversário que tentará o acesso a primeira divisão da próxima temporada.

A partida foi amarrada e os visitantes venceram pelo placar de 1 a 0 o único gol foi marcado por Möhwald. O resultado colocou o Der Club na liderança com 6 pontos. Já os vermelhos ainda não pontuaram e estão em 14°.

E o próximo jogo do Jahn Regensburg será diante do Darmstadt nesse mesmo estádio no próximo sábado (12). Enquanto que o Nuremberg joga contra o Duisburg na Schauinsland-Reisen-Arena na próxima segunda-feira (14). Os jogos são validos pela 1ª fase da DFB Pokal.

O gol saiu na etapa final aos 33 minutos no cruzamento rasteiro de Valentini, o italiano serviu na medida para Möhwald mandar de chapa e mandar no canto direito do goleiro Pentke e dar mais uma triunfo ao Der Club na competição.

Fortuna Düsseldorf é mais eficiente e derrota o Erzgebirge Aue fora de casa

No Sparkassen-Erzgebirgsstadion o Erzgebirge Aue recebeu o Fortuna Düsseldorf, os violetas fazendo praticamente sua estreia na competição jogou contra um time que tentará beliscar um possível playoff para próxima temporada.

Os visitantes foram eficientes e venceram pelo placar de 2 a 0 com gols de Hennings e Sobottka. O resultado deixou os rot-weiss na quinta colocação com 4 pontos. Já os violetas ainda não pontuaram e estão em 16° com um jogo a menos.

A próxima partida do Erzgebirge Aue vai ser contra o Heidenheim na Voith-Arena na próxima quarta-feira (9) na remarcação da 1ª rodada. Enquanto que o Fortuna Düsseldorf enfrenta o Arminia Bielefeld na Schüco Arena pela 1ª fase da DFB Pokal no próximo sábado (12).

Arminia Bielefeld venceu mais uma e superando o Greuther Fürth

O Greuther Fürth jogou contra o Arminia Bielefeld no Sportpark Ronhof Thomas Sommer, os verdes querendo se recuperar no campeonato teve pela frente um time que queria a segunda vitória na competição.

A equipe visitante levou a melhor e venceu por 2 a 1 com gols de Staude e Klos em cobrança de pênalti. Para os mandantes o gol foi de Omladic. O resultado deixou os arminen na terceira colocação com 6 pontos. Já os verdes ainda não pontuaram e estão em 15°.

E o próximo confronto do Greuther Fürth será contra o Morlautern no Sportpark Husterhöhe no próximo domingo (13). Enquanto que o Arminia Bielefeld recebe o Fortuna Düsseldorf no próximo sábado (12), os jogos são pela DFB Pokal.