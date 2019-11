Resultado Shkëndija x Milan pelos playoffs da Uefa Europa League 2017/18 (0-1)

Confira nosso pós-jogo: Promessa Cutrone marca, Milan vence Shkendija de novo e avança à fase de grupos da UEL

O jogo foi controlado do início ao fim pelo Milan que soube controlar bem os momentos em que fazia pressão para recuperar rápido e quando deixar o Shkendija com a bola para aproveitar eventuais erros.

48'' FIM DE JOGO: Shkendija 0x1 Milan, gol marcado por Patrick Cutrone. O Diavolo se classifica para a fase de grupos depois de ter vencido a partida de ida por 6 a 0.

45'' Teremos 3 minutos de acréscimos.

44'' Antonelli recebe na área e toca pra trás, mas José Mauri não domina.

43'' Contra-ataque do Shkendija, mas Ibraimi é pego em impedimento.

39'' André Silva recebe de Antonelli, mas não consegue dominar a bola.

38'' Defesa do Milan falha em cobrança de escanteio, mas ninguém aproveita.

37'' Suso faz jogada pela direita e cruza, mas ninguém alcança.

33'' Muda pela segunda vez o Shkendija: sai Todorovski e entra Murati.

32'' Partida fica bem cadenciada nesse momento com bastante troca de passes das duas equipes, mas com pouca ofensividade.

27'' No Milan, saindo Locatelli e entrando Gabbia.

27'' Mudança no Shkendija: sai Radeski e entra Abdurahimi.

22'' Outro chute de Celikovic e mais uma defesa de Storari. Shkendija bem mais organizado ofensivamente nessa segunda etapa e o o sistema defensivo do Milan parece ter relaxado demais com a vantagem rossonera no duelo.

20'' UUUHHHH! Linda jogada de Celikovic que passa por dois jogadores e chuta de fora da área, mas Storari se estica todo e faz ótima defesa.

17'' Cruzamento de Abate, a bola passa por toda a área e Antonelli finaliza, mas manda pra fora.

15'' No contra-ataque, Hasimi sai no um contra um com Bonucci, mas erra e sai com bola e tudo para a linha de fundo.

14'' Suso faz ótimo passe para André Silva que domina errado e perde chance clara para marcar.

12'' Segunda mudança no Milan: sai Cutrone e entra Suso.

10'' Bela ação ofensiva do Shkendija que termina num chute de longe, mas Storari defende.

5'' Milan responde! Locatelli chuta de fora da área e a bola passa ao lado do gol de Zahov.

3'' UUUHHH! Quase o empate do Shkendija com Ibraimi, mas Storari consegue desviar para escanteio.

1' O Milan voltou com uma mudança: saiu Romagnoli e entrou Abate.

0'' Começa a segunda etapa.

O Milan controlou completamente as ações da partida, mesmo com vários reservas em campo. Já o Shkendija até chegou em algumas oportunidades, mas a falta de qualidade fica evidente.

46' Fim da primeira etapa. Com gol de Cutrone, o Milan vai vencendo a partida por 1 a 0 (7-0 no agregado) e garantindo a classificação para a fase de grupos da Europa League.

45' Um minuto de acréscimo.

42' O jogo fica mais calmo agora, o Milan mantém a posse de bola controlando as ações e o Shkendija não pressiona para recuperar.

38' Bonucci parte com a bola nos pés e tenta o chute, mas é desarmado. Na sequência, o capitão do Milan fica no chão sentindo algo.

36' Belo passe de Bonucci para André Silva que domina e manda de perna esquerda, mas Zahov defende em dois tempos.

33' Outro cruzamento de Hasani e Radeski cabeceia pra fora.

30' Falta perigosa para o Shkendija, mas a defesa do Milan afasta.

27' André Silva recebe bola em boas condições, mas demora a definir e a jogada não tem sequência.

25' Chute de fora da área, mas Storari defende sem sustos.

24' Cruzamento perigoso de Hasani e José Mauri afasta com alguma dificuldade.

22' Locatelli cobra falta na área e na disputa pela bola, Romagnoli põe a mão na bola e recebe o cartão amarelo.

17' O Shkendija precisa marcar oito gols para conseguir a classificação. O gol de Cutrone deixou ainda mais difícil a missão do time macedônio que agora brigará por terminar sua participação europeia com orgulho.

16' Pequena confusão na área do Milan, mas Romagnoli consegue afastar o perigo.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN! Locatelli dá lindo lançamento para Cutrone que domina, dribla um defensor e manda a bola para o fundo das redes.

10' Ibraimi arrisca chute de longe, mas manda por cima do gol.

7' Radeski recebe de Hasani e arrisca de fora da área. A bola sai à esquerda de Storari.

5' Hasani cruza para a área, mas põe muita força no passe, e a bola sai do outro lado do campo.

3' NA TRAVE!

Cutrone tabela com Calabria, encontra espaço e finaliza, de canhota, na trave. Primeira grande chance do jogo.

0' Começa o jogo!

Milan (3-5-2): Storari; Zapata, Bonucci, Romagnoli; Calabria, Zanellato, Locatelli, Mauri, Antonelli; Cutrone, André Silva.

Shkëndija (4-2-3-1): Zahov; Todorovski, Bejtulai, Cuculi, Celikovic; Alimi, Totre; Teqja, Hasani, Radeski; Ibraimi.

Boa tarde, torcedor! As equipes já estão escaladas.

O árbitro será István Kovács, da Romênia.

Provável escalação do Milan: Storari; Bonucci, Zapata e Romagnoli; Calabria, Zanellato, Locatelli, José Mauri e Antonelli; André Silva e Cutrone. Técnico: Vincenzo Montella

Provável escalação do Shkëndija: Zahov; Todorovski, Bejtulai, Cuculi e Celikovic; Alimi, Totre; Junior, Hasani e Radeski; Ibraimi. Técnico: Qatip Osmani

A partida de hoje será na Telekom Arena, estádio com capacidade para 52.652 pessoas e recebeu há algumas semanas a Supercopa da Europa com vitória do Real Madrid sobre o Manchester United por 2 a 1. Provavelmente teremos casa cheia para receber o Milan.

Por isso, o treinador deve dar chance a vários jogadores da base como: Calabria, Locatelli e Zanellato.

Montella, por sua vez, poupará diversos titulares que sequer viajaram para a Macedônia como: Donnarumma; Mateo Musacchio, Andrea Conti, Ricardo Rodríguez e Hakan Çalhanoglu. Machucados: Montolivo, Bonaventura e Biglia também estão fora.

Hassani e Ibraimi foram poupados na partida do campeonato local e estão mais do que confirmados no time titular.

Qatip Osmani não terá problemas para escalar o Shkëndija, já que os principais jogadores estão à disposição do treinador.

FIQUE DE OLHO: Patrick Cutrone, atacante do Milan: O centroavante de 19 anos segue sendo a grande surpresa da equipe se reforço muito na atual janela de transferências. Já são quatro gols e uma assistência, considerando amistosos e jogos oficiais nesse começo de temporada.

FIQUE DE OLHO: Ferhan Hassani, atacante do Shkëndija: O camisa 10 é a principal arma do time macedônio para fazer uma partida de honra, já que a classificação é praticamente impossível. O jogador foi inclusive poupado na última partida do campeonato local para estar em perfeitas condições nesse jogo.

O treinador do Milan, Vincenzo Montella, afirmou que irá usar a partida para testar uma nova formação tática e também que irá promover o famoso rodízio na escalação com várias caras novas na equipe titular: "Eu gostaria de realizar um rodízio científico. Pra gente, amanhã, teremos um teste importante de um novo sistema de jogo, independente dos intérpretes. Veremos como o time se moverá em campo, mexendo no posicionamento de alguns jogadores", salientou o italiano de 43 anos.

Shkëndija x Milan ao vivo

O único confronto entre essas duas equipes, foi na partida de ida realizada em Milão, onde o Milan não tomou conhecimento do Shkëndija e venceu por 6 a 0. Gols marcados por André Silva (2x), Riccardo Montolivo (2x), Fabio Borini e Luca Antonelli.

Já o Milan chega ao jogo depois de estrear na Serie A com vitória contra o Crotone fora de casa por 3 a 0. Leia mais aqui.

Em seu último compromisso, venceu fora de casa o Shkupi por 3 a 0, pela segunda rodada do campeonato macedônio.

O Shkëndija manda seus jogos geralmente em outro estádio, mas vai jogar na capital da Macedonia porque o seu estádio não tem as licenças que a Uefa pede.

Boa dia, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Shkëndija x Milan, pela partida de volta do playoff da Europa League, partida a ser disputada às 15h45 (de Brasília), na Telekon Arena.

Minuto a Minuto de Shkëndija x Milan, pelo playoff da Europa League 2017/18