La Remontada. Termo tipicamente espanhol para sintetizar 'a virada'. Quando foram sorteados os confrontos para as semifinas da Champions League poucos poderiam imaginar tamanha adversidade nos jogos de ida. Alemães contra Espanhóis, 8 a 1 nos placares somados. O que aconteceu? Como o Bayern pode passear com tamanha facilidade sobre o "poderoso" Barcelona? Como o Borussia pode ser tão superior ao Real Madrid mesmo com as equipes já tendo se enfrentado na primeira fase?

Explicações e mais explicações, termos técnicos e táticos para explicar uma aula de futebol alemão na maior competição européia. Este post não é dedicado a comentar sobre os jogos de ida, mas sim, criar uma atmosfera para o jogo de volta. Venho aqui conversar com você torcedor de Real Madrid, Barcelona, ou qualquer outro que ainda acredite em um jogo de volta. Venho perguntar: Você acredita na virada?

FC Barcelona vs. FC Bayern de Munique

Erros? Culpados? É simples apontar defeitos quando o problema está criado. Foi visível que Messi não tinha condições de jogo para começar como titular, mas assim foi feito. Não, a culpa não foi só dele ou de Tito Vilanova, o Barcelona foi dominado por um Bayern ofensivo e inteligente. No fim, a vitória por 4 a 0 em um jogo recheado de polêmicas não retiraria em nada os méritos da equipe alemã. Entretanto, como dito no ínicio do post: você acredita na virada?

O Barcelona já viveu situação adversa nesta própria Liga dos Campeões. Em plena oitavas de final, a equipe catalã voltaria para a Espanha levando 2 a 0 de um tático Milan com gols de Boateng e Muntari. Naquela mesma semana, o Barça ainda perderia seu clássico pelo campeonato espanhol para um Real Madrid desfalcado e aumentaria ainda mais sua crise. A eliminação era eminente e muitos já não acreditavam mais na classificação. Mas você vai duvidar deste Barcelona?

Um sonoro 4 a 0 e a volta do bom futebol marcaram o jogo de volta. A primeira 'remontada' culé na temporada. É evidente que existe um abismo que diferencie Milan e Bayern, mas como eu disse, não venho falar de tática e sim mexer com a sua crença de torcedor, mexer com a sua confiança. O Barça pode reverter essa situação, tem condições para isso e enfrentará uma escalada quase impossível rumo à final. Mas o que é impossível para este time?

Real Madrid CF vs. Borussia Dortmund

A jaula de Xabi Alonso prendeu o Real Madrid. O poder decisivo de Lewandowski deixou o Borussia com um pé na final. O confronto entre as duas equipes na primeira fase da competição terminou com um empate por 2 a 2 no Santiago Bernabeu e na vitória da equipe alemã por 2 a 1 no Westfalenstadion. Confrontos equilibrados que em nada foram parâmetros para esta semifinal. O show que terminou em 4 a 1 poderia se igualar matematicamente a Bayern-Barcelona se não fosse pela falha de Hummels no primeiro tempo.

O mais confiante torcedor madrilenho afirma que o gol de Cristiano Ronaldo fora de casa é o passaporte para a classificação. Esse é o espírito. O Real Madrid também já viveu sua fase de adversidade e conquistou sua 'remontada' este ano. Ironicamente também coincide com a fase oitavas de final, mas o adversário era o Manchester United. Empate por 1 a 1 no Bernabeu e o gol contra de Sérgio Ramos no Old Trafford eliminavam a equipe de José Mourinho. Mas você vai duvidar do clube 9 vezes campeão europeu?

Modric e Ronaldo marcaram os gols que classificaram o Real Madrid para a próxima fase. Agora o desafio do campeão espanhol é marcar 3 gols na compacta defesa do Borussia e não sofrer nenhum. Difícil? É. Impossível? Não. Juanito já dizia que 90 minutos no Bernabeu são longos demais. Teremos a prova final na próxima terça-feira.

Espero que ao chegar neste trecho eu tenha conseguido lhe deixar mais esperançoso para o segundo jogo da semifinal, seja você torcedor de culé ou madridista. A Remontada não é fácil, mas é possível. Real Madrid e Barcelona terão que fazer a partida da vida de cada um dos 11 jogadores para conseguir essa classificação, pois irão enfrentar duas equipes alemãs de qualidade e que estão prontas para jogar a final. Messi e Cristiano Ronaldo terão que fazer a diferença estando 100% ou não, estando bem marcados ou não. Caso contrário, uma final alemã será inevitável.