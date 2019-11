No sufoco! Milan vence dérbi contra Inter na prorrogação e vai à semifinal da Copa Itália

O lado vermelho e preto de Milão passará o Ano-Novo em festa. É que o Milan venceu o Derby della Madonnina contra a Internazionale, nesta quarta-feira (27), por 1 a 0, em jogo único válido pelas quartas de final da Copa Itália. Os times não conseguiram abrir o placar no tempo regulamentar, mas, na segunda etapa da prorrogação, o jovem atacante Patrick Cutrone marcou e levou os torcedores rossoneri à loucura no estádio San Siro.

Com o resultado, o Milan vai enfrentar a Lazio na semifinal – esta fase é a única onde há jogos de ida e volta. A primeira partida está marcada para o dia 30 de janeiro, enquanto o segundo duelo será disputado quase um mês depois, dia 27 de fevereiro.

Na próxima rodada da Serie A, o Milan visitará a Fiorentina, em Florença, no sábado (30), às 9h30 (de Brasília). Já a Inter receberá a Lazio, em Milão, no mesmo dia, mas às 15h (de Brasília). Ambos os jogos serão válidos pela 19ª rodada da liga italiana.

Confira o lance a lance do jogo:

Momento em que Cutrone desvia de perna direita e supera Handanovic (Foto: Divulgação/AC Milan)

121' FIM DE JOGO NO SAN SIRO!!!

Com gol de Cutrone no segundo tempo da prorrogação, o Milan vence dérbi de Milão contra a Internazionale e vai disputar a semifinal diante da Lazio!

120' Árbitro dá um minuto de acréscimo.

119' Tiro de meta para o Milan. Falta pouco para a classificação do Diavolo à semifinal.

117' Kessié tira de cabeça e rechaça o perigo.

116' Çalhanoglu comete falta em João Cancelo. Vem bola para a área do Milan.

115' UHHH!!!

Suso bate cruzado para a pequena área, Cutrone se joga em direção à bola, mas não alcança.

115' CARTÃO AMARELO

Borja Valero reclama com o árbitro e é advertido com o amarelinho.

114' Cutrone prende a bola no campo de ataque.

113' Perisic cruza para a área, Icardi desvia de cabeça, e, depois, Kessié afasta.

113' Kessié deixa o campo tomando energético.

112' Kessié desaba em campo. Jogador leva a mão ao músculo adutor da coxa direita. Milan não tem mais substituição para fazer.

110' CARTÃO AMARELO

Bonaventura põe a bola na frente e recebe um pontapé de Vecino. Cartão amarelo para o uruguaio da Inter.

108' Milan se fecha em seu campo, enquanto Inter se lança ao ataque para poder empatar o dérbi e forçar a disputa de pênalti.

107' Éder comete falta em Bonucci durante a corrida. Bola em posse do Milan.

105' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA DA PRORROGAÇÃO!

105' FIM DO PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

104' CARTÃO AMARELO

Cutrone tirou a camisa após marcar seu gol e recebeu o amarelo.

103' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN!!! CUTRONE!!!

Suso cruza para a área, Cutrone sai às costas de Skriniar e desvia de perna direita para o fundo das redes. Handanovic nada pôde fazer.

101' Skriniar segura Cutrone por trás, e o árbitro marca falta. Atacante do Milan acha ruim e pede cartão ao zagueiro.

100' SUBSTITUIÇÃO NA INTER

Sai: Candreva

Entra: Éder

98' Festival de escanteio neste primeiro tempo da prorrogação.

98' Éder se apronta no banco de reservas para entrar em campo. Será a última alteração da Inter.

97' Candreva dispara em velocidade pela direita e alça bola à área do Milan, mas Donnarumma fica com a redonda.

96' Bonaventura chuta de canhota, a bola desvia em Ranocchia e vai para fora.

95' Setor defensivo da Inter toca a bola em seu campo.

94' Suso limpa a jogada e solta um foguete, que explode em Skriniar.

93' Suso derruba Vecino e mata contra-ataque da Inter.

92' Brozovic faz falta por trás de Kessié.

90' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

95' FIM DE PAPO NO TEMPO REGULAR!

Como o placar não foi alterado, teremos prorrogação.

94' Após receber atendimento médico, Kessié está de volta ao jogo.

92' Kessié sobe para disputar bola com Brozovic, cai de mal jeito, com a cabeça no chão.

92' Çalhanoglu finalizava travado com João Cancelo e pede escanteio. Juiz dá tiro de meta.

90' Quatro minutos de acréscimos.

89' PRA FORA!!!

Suso bate travado, e a bola sair devagarzinho à direita da meta de Handanovic. Escanteio para o time rossonero.

87' Falta de ataque de João Cancelo em cima de Bonaventura.

86' QUASE!!!

Perisic manda uma pedrada para o gol, Donnarumma defende, mas larga nos pés de Candreva, que chuta em cima dos pés do goleiro.

84' Com o fim de jogo se aproximando, os times adotam posturas mais cautelosas. Ninguém quer correr o risco de tomar um gol no final.

82' Pressão do Milan.

80' PERDEU!!!

Perisic recebe de Brozovic e, sozinho, manda para fora. Inter perde grande chance.

78' NO TRAVESSÃO!!!

Suso bate colocado e acerta o travessão da Inter.

78' Rodríguez vai à linha de fundo, mas Cancelo tira para a linha de fundo. Escanteio para o Milan.

76' Devido à forte entrada de Skriniar, Kalinic precisou deixar o campo. O camisa 7 milanista foi para o vestiário com ajuda dos preparadores físicos do Milan.

75' SUBSTITUIÇÃO NO MILAN

Sai: Kalinic

Entra: Cutrone

74' SUBSTITUIÇÃO NA INTER

Sai: Gagliardini

Entra: Brozovic

73' Bonaventura arrisca de fora da área, a bola bate no braço de Gagliardini, e os jogadores do Milan pedem pênalti. Segue o jogo, manda o árbitro.

72' SUBSTITUIÇÃO NO MILAN

Sai: Locatelli

Entra: Çalhanoglu

71' CARTÃO AMARELO

Skriniar comete falta feita em Kalinic e leva o amarelo.

70' OLHA O PÚBLICO!

Sai o número exato de torcedores no San Siro hoje: 48.721 pessoas assistem à partida.

69' Milan trabalha a bola no campo defensivo.

68' Jogo truncado no momento.

66' SUBSTITUIÇÃO NA INTER

Sai: João Mário

Entra: Borja Valero

64' POR POUCO!!!

Suso cruza para a área, Handanovic tira, Bonaventura pega o rebote, mas, de peixinho, manda por cima. Milan perde uma grande chance.

63' Borja Valero começa aquecer na beira do campo.

62' Suso invade a área e finaliza de perna direita; a bola bate na rede pelo lado de fora.

62' Vecino arrisca de longe e vê Donnarumma encaixar a bola sem dificuldades.

59' DONNARUMMA!!!

Icardi toca de cabeça e deixa João Mário cara a cara com Antonio Donnarumma, mas o irmão mais velho de 'Gigio' opera um milagre e mantém o placar zero.

58' Milan melhor na partida neste início de segundo tempo.

56' UHHH!!!

Bonaventura recebe de Locatelli, gira dentro da área e finaliza por cima.

55' Candreva alça bola à área do Milan, e Calabria põe para fora. Escanteio para a Inter.

53' Icardi recebe em posição duvidosa e chuta por cima, com muita força e pouca direção.

52' SUBSTITUIÇÃO NO MILAN

Sai: Abate

Entra: Calabria

51' Donnarumma sai do banco e tira a bola pela lateral. Icardi já vinha chegando.

50' Impedimento de Vecino.

49' Não vai dar para Abate seguir no jogo. Calabria já está se ajeitando para entrar em campo.

48' Milan coloca a bola para fora. Abate está sentindo a perna esquerda.

47' Perisic faz a carga nas costas de Abate, e o juiz assinala infração.

46' Kalinic comete falta de ataque.

45' RECOMEÇA A PARTIDA!

Vale lembrar que se o 0 a 0 mantiver no placar até o fim do tempo regulamentar, teremos prorrogação e, se persistir o empate, cobranças de pênalti.

Não há substituições para a etapa final.

Jogadores vão retornando ao campo de jogo. O segundo tempo já vai começar, torcedor!

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO NO SAN SIRO!

Nada de gols nos primeiros 45 minutos do Derby della Madonnina.

45' Um minuto de acréscimos.

44' Candreva solta um petardo de fora da área, a bola explode nas costas de Rodríguez, e o lateral-esquerdo do Milan sente a bolada.

43' Biglia arremata da intermediária sem direção. Tiro de meta para Handanovic.

42' Suso cruza para a área, e Skriniar desvia para escanteio.

40' Cancelo dá uma meia-lua em Bonaventura e cruza rasteiro, mas Romagnoli rechaça.

39' Suso tenta encontrar Kalinic dentro da área, mas põe muita força no cruzamento. Tiro de meta para a Inter.

37' Cancelo joga para a área, mas Romagnoli põe para escanteio.

37' Mais uma saída de bola ruim do Milan. Inter fica com a redonda.

36' Kessié solta uma bomba de longa distância, mas sem distância.

34' Icardi comete falta em Donnarumma.

33' João Cancelo aplica belo drible em Bonaventura, que não o deixa avançar com a jogada.

32' UHHH!!!

João Mário manda na cabeça de Icardi, que cabeceia à direita do gol do Milan.

31' Vecino para em Romagnoli e fica pedindo falta. Juiz deixa o jogo correr.

30' João Mário 'dorme no ponto', e Abate rouba a bola.

29' E AÍ, PROFESSOR?

Nagatomo cruza para a área, a bola pega no braço de Bonucci, e a torcida nerazzurra pede pênalti. Árbitro mando o jogo seguir.

27' UHHH!!!

Susu recebe de Kessié e finaliza de perna direita, mas Handanovic opera a defesa.

24' NÃO VALEU!!!

Árbitro de vídeo entra em ação e invalida o gol da Inter. Possível impedimento de Ranocchia, que teria atrapalhado a visão do goleiro Donnarumma.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA INTER!!! PERISIC!!!

Candreva cobra escanteio, Skriniar desvia de cabeça, e Perisic toca de canhota. A bola ainda tocou na perna esquerda de Donnarumma antes de entrar.

22' Candreva vai à linha de fundo e tenta cruzar, mas Locatelli dá carrinho e põe para escanteio.

21' Suso tenta finalização de fora área, mas Nagatomo trava o chute do espanhol.

19' CARTÃO AMARELO

Biglia entra forte em Vecino e não escapa do amarelinho.

17' HANDANOVIC!!!

Kessié alça bola para a área, Bonaventura pega impulsão cabeceia, e o goleiro da Inter põe para fora.

17' Rodríguez busca cruzamento para a área da Inter, mas Cancelo tira pela lateral.

15' CARTÃO AMARELO

Locatelli mergulha na área e é advertido pelo árbitro. Primeiro cartão amarelo do jogo.

14' Bonucci erra lançamento, e a torcida esboça seu descontentamento.

14' Locatelli comete falta em João Cancelo.

13' Jogo morno no momento. Inter toca a bola em seu campo.

10' Milan deixa a Inter trabalhar a bola no campo defensivo. Proposta inicial da equipe rubro-negra é esperar os interistas e buscar o contra-ataque.

9' Candreva é flagrado em impedimento.

7' Bonaventura cruza para a área, mas Ranocchia enfia a cabeça em direção à bola para rechaçar.

7' Suso cobra falta em cima da barreira.

6' Suso avança em velocidade, mas Vecino faz falta no camisa 8 milanista. Lance de perigo para o Milan.

4' Candreva alça bola à área do Milan, e Romagnoli afasta. Escanteio para a Inter.

3' Gagliardini tenta lançamento para Perisic, mas põe muita força, e a bola sai pela linha lateral.

2' Nagatomo derruba Suso, e o juiz assinala infração do lateral da Inter.

1' Candreva cobra escanteio, mas o árbitro marca falta de ataque da Inter.

0' COMEÇA O JOGO!

Jogadores já estão no campo de jogo! Falta pouco para o início da partida!

Segundo a imprensa italiana, há mais de 50 mil torcedores presentes no San Siro.

Contratado na última janela de transferências, Antonio Donnarumma disputará hoje sua primeira partida oficial pelo Milan.

MUDANÇA DE ÚLTIMA HORA

O goleiro Storari, que substituiria o lesionado Gianluigi Donnarumma, sentiu uma contusão no aquecimento. Assim, quem assume o gol é Antonio Donnarumma, irmão mais velho de Gianluigi.

Formação da Inter: (4-2-3-1) Handanovic; João Cancelo, Skriniar, Ranocchia, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, João Mário, Perisic; Icardi.

Formação do Milan: (4-3-3) Storari; Abate, Bonucci, Romagnoli, R. Rodríguez; Kessié, Biglia, Locatelli; Suso, Kalinic, Bonaventura.

Torcedor, as duas equipes estão escaladas. Vamos a elas!