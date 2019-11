Tudo que você precisa saber sobre Milan x Lazio, pela semifinal da Copa Itália

Milan e Lazio se enfrentam nesta quarta-feira, às 17h45 (de Brasília), no estádio San Siro, em Milão, pela partida de ida da semifinal da Copa Itália.

Anteriormente a essa fase, o Diavolo eliminou o Hellas Verona e a rival, Internazionale com vitórias por 3 a 0 e 1 a 0, respectivamente. Já os biancocelesti passaram por Cittadella e Fiorentina com triunfos por 4 a 1 e 1 a 0, respectivamente.

Essas equipes se enfrentaram na última rodada da Serie A, no mesmo palco, com vitória do Milan por 2 a 1. Os gols foram marcados por Cutrone, Marusic (Lazio) e Bonaventura.

Histórico de confrontos

Durante a história, o Milan tem ampla vantagem em jogos diante da Lazio. No total, são 149 jogos com 63 vitórias do Diavolo, 29 dos biancocelesti e 57 empates.

Se na história, o Diavolo venceu mais jogos, a situação em partidas da Copa Itália muda completamente, já que em 11 jogos, a Lazio tem seis vitórias, contra 4 do Milan e apenas um empate.

O último encontro foi marcado por uma vitória da Lazio, em Milão, por 1 a 0, gol de pênalti de Lucas Biglia, hoje no clube rossonero. Partida válida pelas quartas-de-final da temporada 2014/15.

Preparação das equipes

O Milan terá dois desfalques para o jogo contra a Lazio. O lateral-direito Andrea Conti se recupera de lesão, enquanto o lateral-esquerdo Ricardo Rodríguez sofreu cólicas intestinais de última hora. Conti não entra em campo desde o ano passado, mas Rodríguez é titular da equipe. Com isso, Antonelli será o titular da lateral esquerda.

O lateral-direito Calabria, que vem atuando como titular nos últimos jogos, teve um desgaste muscular e deve ficar no banco. Assim, Abate pode começar jogando.

Foto: Getty Images

Pelo lado da Lazio, o artilheiro Ciro Immobile está confirmado e retorna à equipe após dois jogos. O camisa 17 deve ser titular ao lado do brasileiro Felipe Anderson no ataque. Em compensação, o zagueiro De Vrij sentiu leve desconforto e poderá ser poupado, dando lugar a Cáceres no miolo de defesa.

Aliado a isso, Simone Inzaghi promete colocar o que tiver de melhor em campo, já que considera a Copa Itália um objetivo importante para a equipe que está no mata-mata da Europa League e em terceiro lugar na Serie A.

Foto: Getty Images

Escalações

Milan (4-3-3)

Donnarumma; Abate (Calabria), Bonucci, Romagnoli e Antonelli; Kessié, Biglia, e Bonaventura; Suso, Kalinic e Çalhanoglu. Técnico: Gennaro Gattuso.

Desfalques: Andrea Conti e Ricardo Rodríguez

Lazio (3-5-2)

Strakosha; Bastos (Wallace), Cáceres e Radu; Marusic (Basta), Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Lulic (Lukaku); Immobile e Felipe Anderson. Técnico: Simone Inzaghi.

Desfaques: Stefan De Vrij