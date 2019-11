Resultado Manchester United x Huddersfield Town pela Premier League (2-0)

Confira nosso pós-jogo: Sánchez marca em sua estreia no Old Trafford e comanda vitória do United sobre Huddersfield

93' FIM DE JOGO NO OLD TRAFFORD!

Com gols de Lukaku e Mata, United vence o Huddersfield Town por 2 a 0 e diminui a diferença para o líder City.

92' United cadencia a partida esperando a apito final do árbitro.

90' Três minutos de acréscimos.

89' Com seis disparos, Sánchez foi o jogador que mais chutou a gol no jogo. Lingard vem sem segundo, com seis.

82' Huddersfield desce ao ataque, mas não consegue passar da zaga do United.

78' COMO FICA O UNITED AGORA?

Com as alterações, Martial fica aberto pela esquerda, Alexis Sánchez flutuando pelo centro, e Rashford na referência do ataque.

76' SUBSTITUIÇÃO NO UNITED

Sai: Lukaku

Entra: Martial

73' Martial vem aí no United. Será que José Mourinho vai tirar Alexis Sánchez?

70' SUBSTITUIÇÃO NO UNITED

Sai: Mata

Entra: Rashford

68' SUBSTITUIÇÃO NO HUDDERSFIELD

Sai: Van La Parra

Entra: Ince

67' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO UNITED!!!

Alexis Sánchez bate no canto esquerdo, o goleiro defende, mas dá rebote, e o camisa 7 manda para o fundo das redes de canhota. É o primeiro tento do chileno com a camisa do United!

67' PÊNALTI!!!

Hefele derruba Sánchez mais uma vez, desta vez dentro da área. Penalidade máxima.

64' Mata leva bola para a área, e Lukaku cabeceia por cima do gol.

64' SUBSTITUIÇÃO NO UNITED

Sai: Lingard

Entra: Pogba

63' CARTÃO AMARELO

Hefele não deixa Sánchez completar o drible e leva o amarelo.

63' Sánchez faz ótima jogada e é parado com falta.

61' Pogba tira o agasalho e deve entrar em campo nos próximos minutos.

59' SUBSTITUIÇÃO NO HUDDERSFIELD

Sai: Schindler

Entra: Hefele

58' CARTÃO AMARELO

Hogg comete falta em Lingard, e o árbitro exibe o amarelinho ao jogador.

54' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO UNITED!!!

Após boa jogada de Sánchez, Mata recebe na esquerda, cruza para a área, Lukaku antecipa a marcação e toca de canhota. Reds Devils em vantagem!

51' United gira a bola de uma lado para o outro no ataque a fim de romper as compactas linhas de marcação do Huddersfield.

47' CARTÃO AMARELO

Smith entra de carrinho em Sánchez.

46' UHHH!!

Aos trancos e barrancos, Sánchez finaliza de canhota, porém a bola pega no defensor do Huddersfield.

45' RECOMEÇA A PARTIDA!

Jogadores de volta para a segunda etapa.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO

Nada de gols nos 45 minutos iniciais no Old Trafford.

46' CARTÃO AMARELO

Sánchez chega firme em Quaner e é punido pelo árbitro.

45' Dois minutos de acréscimos.

44' Huddersfield esboça pressão sobre o United.

42' United diminui o ritmo neste final de jogo.

39' Smalling põe o goleiro Lössl para trabalhar, mas é flagrado em impedimento.

35' Falta de ataque do Huddersfield .

33' SUBSTITUIÇÃO NO HUDDERSFIELD TOWN

Sai: Billing

Entra: Mooy

32' Sánchez dispara em velocidade pelo meio e cai após dividida. Camisa 7 pede falta, mas árbitro manda o jogo seguir.

30' United busca tabelas para infiltrar na defesa do Huddersfield, mas não encontra vida fácil.

28' Huddersfield definitivamente abdica da bola. Proposta de jogo do time visitante é explorar os contra-ataques quando surgir as oportunidades.

26' PEGA O GOLEIRO!!!

Sánchez aplica drible curto, tira o marcador e solta uma pancada da intermediária, mas Lössl espalma.

23' Sánchez finaliza de fora da área, mas a bola fica na defesa do time visitante.

22' CARTÃO AMARELO

Billing entra firme em Rojo, não pega a bola e fica pendurado no jogo.

20' Bola volta a rolar no Old Trafford após a paralisação para atendimento ao volante McTominay.

19' McTominay se recupera do choque de cabeça e deve voltar ao jogo.

18' McTominay tromba de cabeça com Kongolo e cai no chão. Meio-campista do United recebe atendimento médico em campo.

17' United tem muita tranquilidade para executar a saída de bola. Huddersfield recua e se compacta em seu campo.

14' Billing comete falta em cima do jovem McTominay.

12' Huddersfield troca passes no campo de defesa à procura de espaços para progredir ao ataque.

10' Mata cobra falta para o meio da área, Smalling cabeceia, mas estava em posição irregular. Jogada paralisada.

8' Começo de jogo do United bem intenso. Time de José Mourinho não dá folga ao Huddersfield.

7' UHHH!!!

Lingard passa pela marcação e finaliza de canhota, mas Lössl opera a defesa.

5' Impedimento de Mata.

0' COMEÇA O JOGO!

Maior treinador da história do United, Alex Ferguson está nas tribunas do Old Trafford.

É respeitado um minuto de silêncio no Old Trafford em função ao acidente aéreo de 6 de fevereiro de 1958, em Munique, que tirou a vida de 23 pessoas, incluindo oito jogadores do Manchester United.

Huddersfield Town (3-4-3): Lössl; Jorgensen, Schindler, Kongolo; Smith, Billing, Hogg, Hadergjonaj; Van La Parra, Depoitre, Quaner.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Valencia, Smalling, Rojo, Shaw; McTominay, Matic; Mata, Lingard, Sánchez; Lukaku.

Os times já estão escalados!

Boa tarde, torcedor!

Torcedor, voltaremos minutos antes de a bola rolar no Old Trafford! Até mais!

O árbitro da partida é o inglês Stuart Attwell.

Provável Huddersfield Town (4-2-3-1): Lössl; Hadergjonaj, Jorgensen, Schindler, Löwe; Hogg, Mooy; Van La Parra, Pritchard, Ince; Mounié.

Provável United (4-2-3-1): De Gea; Valencia, Jones, Smalling, Young; Matic, Pogba; Mata, Lingard, Sánchez; Lukaku. T

Desfalques do Huddersfield: Stankovic e Kachunga. Malone e Williams são dúvidas.

Desfalques do United: Blind, Bailly, Fellaini e Ibrahimovic.

O duelo do primeiro turno, realizado em West Yorkshire, terminou com uma surpreende vitória por 2 a 1 do Huddersfield sobre o time de Manchester. Mooy e Depoitre marcaram os gols do triunfo, e Rashford descontou para os Reds Devils.

O Huddersfield também foi derrotado no jogo passado. O time foi batido pelo Liverpool, fora de casa, pelo placar de 3 a 0.

Na última rodada, o United foi derrotado pelo Tottenham, no Wembley Stadium, por 2 a 0. Relembre aqui.

Já o Huddersfield Town está beirando a zona de rebaixamento. O time comandando por David Wagner tem 24 pontos e está na 17ª posição, uma acima do Z-3.

Bem distante do líder Manchester City, o United é o segundo colocado na tabela da Premier League. Os Reds Devils têm 53 pontos, três a mais que o Chelsea e o Liverpool, terceiro e quatro colocados, respectivamente.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Iniciamos mais uma transmissão em tempo real! Acompanhe a partir de agora as principais informações do jogo entre Manchester United x Huddersfield Town. A partida, que ocorre no Old Trafford, está marcada para este sábado (3), às 13h (de Brasília), pela 26ª rodada da Premier League. Fique conosco!