Bundesliga: tudo que você precisa saber sobre RB Leipzig x Augsburg, pela 22ª rodada

Em meio ao início do período carnavalesco aqui no Brasil, mais uma rodada da Bundesliga será disputada nesse fim de semana. Para a abertura da jornada, RB Leipzig e Augsburg se enfrentam a partir das 17h30 desta sexta-feira (9), na Red Bull Arena, pela 22ª rodada da competição nacional. As duas equipes venceram na rodada anterior. Os Saxões levaram a melhor sobre o Borussia Mönchengladbach por 1 a 0, enquanto os bávaros ganharam do Eintracht Frankfurt por 3 a 0.

Luta pela vice-liderança isolada

A vitória no último fim de semana renovou o espírito do RB Leipzig no momento certo. A equipe subiu para o terceiro lugar e soma 35 pontos, empatado com o Bayer Leverkusen, mas com saldo de gols menor que os Leões. A expectativa é fazer um bom jogo e estabelecer uma sequência positiva de resultados para chegar à vice-liderança isolada mais uma vez. O atual vice-campeão nacional pode ter mudanças em relação ao duelo contra o Borussia Mönchengladbach. Autor do gol da vitória, Lookman pode fazer sua estreia como titular. Ilsanker também é uma alternativa na formação inicial e substituiria Klostermann na lateral-esquerda. A boa notícia é o retorno de Forsberg após oito rodadas depois de se recuperar de uma lesão estomacal, mas o jogador fica no banco de reservas e pode entrar no decorrer da partida.

Vaga na Europa League

O Augsburg pode voltar a disputar uma competição europeia, o que aconteceria pela segunda vez em sua história. A equipe está no sétimo lugar, com 31 pontos, dois atrás do Eintracht Frankfurt, oponente que venceu na semana passada. Para manter o embalo e a boa temporada feita até aqui, a motivação é grande. Para o jogo, o técnico Manuel Baum conta com o retorno do volante Rani Khedira – que abriu mão de disputar a Copa do Mundo pela Seleção da Tunísia. O jogador cumpriu suspensão automática. Em contrapartida, os bávaros mais uma vez não contam com o artilheiro Finnbogason, com lesão na panturrilha. Na defesa, Framberger será titular no lugar de Opare, não relacionado para o jogo por questões disciplinares.

Estatísticas

- As equipes se enfrentaram três vezes na história da Bundesliga, com uma vitória para cada time e um empate; mas o Augsburg levou a melhor nos dois confrontos válidos pela Copa da Alemanha, em 2012 e 2014;

- De todas as 18 equipes participantes da Bundesliga 2017-18, o Augsburg tem o pior aproveitamento quando joga às sextas-feiras, com média de 0,5. Os bávaros não vencem há quatro anos (12 jogos);

- Por outro lado, o RB Leipzig tem o melhor aproveitamento, com quatro vitórias e um empate;

- O volante Rani Khedira atuou no Leipzig entre 2014 e 2017. Hoje, veste a camisa do Augsburg

- No primeiro encontro entre as equipes na atual edição do Campeonato Alemão, vitória do Augsburg por 1 a 0. Gregoritsch marcou o primeiro gol com a camisa bávara, enquanto Mvogo fez sua única aparição na Bundesliga como goleiro do RB Leipzig.