Milan derrota Lazio nos pênaltis, mantém invencibilidade e pegará Juventus na final da Copa Itália

Após 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, o Milan venceu a Lazio por 5 a 4, nas cobranças de pênaltis, nesta quarta-feira (28), e avançou à final da Copa Itália. O zagueiro Alessio Romagnoli, torcedor declarado dos biancocelesti, converteu a penalidade que decretou o triunfo rossonero em pleno Olímpico de Roma. Ex-defensor do Ituano, o brasileiro Luiz Felipe entrou em campo no segundo tempo e perdeu o último pênalti da Lazio, chutando por cima da meta.

A partida de ida, realizada em Milão, também terminou sem gols, por isso a vaga para a decisão da competição teve de ser decidida nos pênaltis. Com a vitória, o Milan alcança 13 jogos de invencibilidade, sendo dez vitórias e três empates desde dezembro do ano passado.

Agora, Milan enfrentará a Juventus na final da competição. Os juventinos eliminaram a Atalanta na outra semifinal. A decisão está marcada para o dia 9 de maio, no Olímpico, em Roma.

Milan e Lazio entram em campo novamente no fim de semana, mas desta vez pela Serie A. O Diavolo disputará o famoso Derby della Madonnina com a Internazionale no domingo (4), às 16h45, no San Siro. Já o time da capital receberá a Juventus, vice-líder da liga, no Olímpico, às 14h do sábado (3).

Equilíbrio durante os 120 minutos

Sob frio intenso em Roma, a Lazio não perdeu tempo e foi logo “aquecendo” Donnarumma nos primeiros minutos de jogo. Lulic cruzou para a área, Immobile tocou de cabeça, e o goleiro tocou para fora. Logo depois, Milinkovic-Savic fez jogada individual pela ponta direita e, sem ângulo, soltou uma pancada em cima do jovem arqueiro italiano.

O Milan apostou numa proposta de jogo equilibrada, de modo a não ficar somente defendendo, mas também propor jogo. Porém, os rossoneri não conseguiram criar chances de gol na etapa inicial. A Lazio, por outro lado, chegou mais uma vez com perigo quando Lulic recebeu passe de calcanhar de Luis Alberto e chutou firme; Donnarumma defendeu.

A Lazio adiantou sua marcação no segundo tempo e fechou as linhas de passe do Milan, que demorou a superar essa proposta de jogo e chegar com perigo à área dos biancocelesti. Mas, quando conseguiu, colocou o goleiro Strakosha para sujar o uniforme. Suso enfiou passe para Calabria, o lateral soltou um tiro de perna direita e exigiu boa defesa do arqueiro.

Os donos da casa dominaram o segundo tempo, mas não criaram uma chance de gol sequer. Milan idem. Como o primeiro jogo também não teve gols, o duelo foi para a prorrogação. Ambas as equipes foram cautelosas no tempo extra, e Kalinic, que entrou no segundo tempo do tempo normal, foi o jogador que chegou mais perto de balançar as redes: ficou cara a cara com Strakosha, mas chutou por cima da meta.

Pênaltis Lazio: Immobile marcou; Milinkovic-Savic perdeu (Donnarumma defendeu); Lucas Leiva perdeu (Donnarumma defendeu); Parolo marcou; Felipe Anderson marcou; Lulic marcou; Luiz Felipe perdeu (chutou por cima do gol).

Pênaltis Milan: Ricardo Rodríguez perdeu (Strakosha defendeu); Montolivo perdeu (Strakosha defendeu); Bonaventura marcou; Borini marcou; Bonucci marcou; Çalhanoglu marcou; Romagnoli marcou.