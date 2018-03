Diretor da Lazio exalta Lucas Leiva, indica saída do zagueiro De Vrij e explica situação de Milinkovic-Savic

Google Plus

Diretor esportivo da Lazio, Igli Tare admitiu que o volante Lucas Leiva foi uma de suas melhores contratações em oito anos como dirigente do clube italiano. Em entrevista ao canal televisivo Sportitalia, o cartola explicou os bastidores da negociação com o Liverpool que levou o brasileiro ao time romano.

Lucas Leiva deixou a agremiação inglesa em julho do ano passado após dez temporadas. O jogador, de 31 anos, custou € 5,7 milhões aos cofres da Lazio. Ele se adaptou rapidamente à equipe de Simone Inzaghi e se tornou titular absoluto na meiuca.

"Eu já tinha tido contato com ele e seu agente, conversamos por um longo tempo. Ele queria deixar o Liverpool e viu a Lazio como uma grande oportunidade. Foi uma das melhores contratações que já fiz para a Lazio", admitiu o albanês Tare, que encerrou sua carreira como jogador justamente no time da capital, em 2008.

Ao término da atual temporada, o diretor esportivo da Lazio confessou deverá vender o zagueiro Stefan de Vrij, destaque defensivo da equipe. Igli Tare acredita que a Internazionale será o provável destino do defensor holandês.

"Espero que De Vrij possa dar o seu melhor pela Lazio até ao fim, como fez até agora. Vamos apenas dizer que há uma boa possibilidade de ele ir para a Inter", revelou.

De Vrij e Milinkovic-Savic despertam interesse de grandes clubes europeus (Foto: Paolo Bruno/Getty Images)

Além do zagueiro De Vrij, outro jogador laziale que deverá sofrer forte assédio na próxima janela de transferências é o meio-campista Sergej Milinkovic-Savic. Segundo a imprensa italiana, clubes como Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Juventus e Paris Saint-Germain estão de olho no atleta sérvio, de 23 anos. Tare preferiu não estipular um preço sobre o promissor meio-campista, mas afirmou que ele vale mais que € 80 milhões.

"Eu não sei o quanto ele pode valer e nem quero pensar nisso. É certamente uma figura bem acima dos € 80-90 milhões, em qualquer caso. Sergej é muito importante para nós e ainda não atingiu seu auge. Sempre há mais jogadores que podem ser encontrados e desenvolvidos", declarou.

O dirigente ainda revelou que recebeu propostas por Milinkovic-Savic no início da temporada. "Quero que fique claro: a Lazio nunca definiu um preço nem perguntou nada a Milinkovic. Recebemos ofertas mais ou menos nesse nível no verão passado, mas elas não foram levadas em consideração. Neste momento há interesse, mas nada de concreto. Eu nunca falei com o Real Madrid sobre ele, eles nunca se aproximaram de nós", esclareceu.

