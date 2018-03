Napoli empata com Sassuolo fora de casa e volta a se complicar na luta pelo título da Serie A

O Napoli visitou a equipe do Sassuolo no início de tarde deste sábado, em partida válida pela 30° rodada da Serie A 2017/18, e saiu apenas com o empate de 1 a 1 na Cittá Del Tricolore. Politano marcou para os mandantes e Callejón igualou o marcador para os partenopei.

Quando a bola rolou, parecia que o Napoli conseguiria uma vitória ao natural, já que, logo aos quatro minutos, Callejón teve um gol anulado após cabecear para o fundo das redes, mas em impedimento. Porém, o que se viu foi um toque de bola improdutivo por parte dos Napolitanos, que pouco incomodou a defesa neroverdi. Tanto que, aos 21 minutos, Politano de cabeça inaugurou o marcador para o Sassuolo.

O Napoli buscou uma resposta rápida, e aos 25, Mertens recebeu dentro da área e chutou nas redes pelo lado de fora. O Napoli seguia com a posse de bola, e aos 35, após triangulação do trio de ataque, Callejón recebeu em boa posição, mas chutou por cima da meta adversária. Pouco depois, aos 39, após cruzamento de Callejón pela esquerda, Insigne se jogou de carrinho, mas Consigli fez um milagre para manter sua equipe na frente do marcador.

Na segunda etapa o jogo manteve o padrão. Napoli com a bola, pouco produtivo, e o Sassuolo buscando se defender e assustar quando podia. Aos 50, em contra ataque, Berardi aproveitou rebote de Reina, mas concluiu para fora. A partida foi perdendo o ritmo, e quanto parecia que o Napoli não teria mais forças para buscar o empate, Callejón, aos 80 minutos de jogo, aproveitando cruzamento da esquerda, dividiu com o zagueiro para empurrar a esférica para o fundo das redes, deixando tudo igual no placar. Ainda deu tempo para o atacante Milik, que entrou no decorrer da partdai, acertar o travessão e quase dar a vitória aos azzurri.

Agora, o Sassuolo pula para 28 pontos conquistados, ocupa a 15º colocação e abre quatro para a zona da degola. Já equipe do sul da Itália segue na vice liderançado torneio, e soma 74 pontos, um a menos que a líder Juventus, que ainda entra em campo na rodada.

Na próxima rodada, o Sassuolo viaja até Milão para enfrentar o Milan. A partida ocorrerá no domingo (08), às 15h45. O Napoli, por sua vez, recebe o Chievo diante da sua torcida, no mesmo dia, às 10h00.