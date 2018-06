Dinamarca derrota México em último amistoso antes da Copa

Placar: YUSSUF POULSEN (26 MINUTOS DO 2º T), CHRISTIAN ERIKSEN (29 MINUTOS DO 2º T)

A Dinamarca venceu a seleção do México por 2 a 0, em seu último teste antes da Copa do Mundo, em Copenhague. Christian Eriksen participou nos dois lances dos gols, deu uma assistência para Yussuf Poulsen e marcou um gol na vitória da equipe neste sábado (9).

O camisa 10 acertou um forte chute no meio do gol, após aproveitar a assistência de Henrik Dalsgaard. O jogador também presenteou um companheiro e deu um passe para o atacante Yussuf Poulsen mandar a bola no ângulo de Ochoa.

A Dinamarca começou levando mais perigo aos adversários. Logo no primeiro minuto de jogo, Nicolai Jorgensen recebeu bom cruzamento de Christian Eriksen e cabeceou para fora. Com confiança, a equipe partiu para cima dos mexicanos e dominavam as ações.

Christian Eriksen, meia do Tottenham, era quem comandava os ataques da Dinamarca. Quando enxergava os companheiros livres de marcação, fazia bons passes, mas também tratava de arriscar no gol. O camisa 10 da seleção dinamarquesa é uma das esperanças da equipe para ir às oitavas de final.

A seleção mexicana não conseguiu convencer no último jogo antes da Copa do Mundo. Com poucos chutes ao gol, a equipe pouco fez para sair com um bom resultado da Dinamarca.

Ainda fazendo alguns testes, a seleção comandada por Juan Carlos Osório trocava muitos passes a equipe teve 56% de posse de bola, mas pecavam na hora de finalizar ao gol. Oribe Peralta foi titular, mas não fez uma boa partida e deu espaço para Javier Hernández “Chicharito” no segundo tempo. O camisa 14 ainda arriscou alguns chutes, mas não conseguiu fazer o gol.

Depois de alguns jogadores se envolverem em uma polêmica festa de despedida da seleção, o México agora vive com os questionamentos sobre o desempenho que terão na Copa. Os mexicanos estão no grupo F e estreiam contra a Alemanha no dia 17 de junho, em Moscou.

Depois de empatar em 0 a 0 contra a Suécia, a Dinamarca ganha fôlego com essa vitória, para enfrentar o Peru na estreia do Mundial. A partida acontece no sábado (16) pelo grupo C, em Saransk.