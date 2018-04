Na Copa América de futebol feminino, Paraguai vence Peru e deixa grupo A equilibrado

Nesta sexta-feira (06), o Paraguai enfrentou o Peru, no Estádio La Portada, no Chile, em jogo válido pela primeira fase da Copa América feminina. A seleção paraguaia venceu a partida por 3 a 0, com gols de Amanda Peña, Jessica Martinez e Amada Peralta.

Com este resultado, o Paraguai assume a liderança provisória do grupo e aguarda o confronto entre Chile e Colômbia para ver seu real posicionamento no encerramento da rodada.

O jogo

O primeiro tempo foi morno. Mesmo com grandes espaços criados pelos erros de marcação de ambas as equipes, as chances reais de gol não foram criadas. O Paraguai optou por mesclar o time, utilizando muitas atletas consideradas reservas, mesmo assim não encontrou muita dificuldade de se organizar em campo, salvo a defesa que errou em alguns momentos.

O Peru, mesmo sendo um time aguerrido, mostrou fragilidades que poderiam comprometer durante a equipe. Uma seleção ainda em formação na América do Sul.

Já no segundo tempo a partida ganhou melhores lances. O Paraguai parece ter entendido o estilo de jogo peruano e acertou os detalhes no vestiário, voltando com muito mais volume no campo de ataque adversário. Já o Peru parece ter sentido o cansaço, as atletas não conseguiam mais segurar o ímpeto das adversarias.

Aos 25’ minutos, Liz Peña marcou o primeiro gol do jogo, aproveitando uma falha da defesa peruana. Mesmo com o placar positivo o Paraguai continuou pressionando, tentando ampliar a vantagem e visando um possível placar elástico e o saldo de gols.

Apesar da grande pressão, o Paraguai só voltou a marcar já no final da partida. Primeiro as 39’ minutos, com Jéssica Martinez, após um pequeno bate e rebate na área aproveitou e deixou o seu e logo em seguida, já no período de acréscimos, aos 47’ Amada Peralta marcou mais um e definiu a vitória paraguaia.

Agora o Paraguai enfrenta a Colômbia, no jogo que pode decidir a liderança do grupo, enquanto o Peru tenta se recuperar enfrentando o Uruguai.