Guia VAVEL da Copa do Mundo 2018: Grupo C

Austrália, Dinamarca, França e Peru disputarão duas vagas, no Grupo C, para se classificarem as oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. O primeiro jogo do grupo será entre França e Austrália no dia 16 de junho, às 7h do horário de Brasília, na Arena Kazan. No mesmo dia Peru e Dinamarca se enfrentam, às 13h, no Estádio Saransk.

Campanha nas eliminatórias e nas copas

A França é a única seleção do grupo que não precisou jogar a repescagem para se classificar à Copa. Com sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota, a seleção francesa terminou em primeiro lugar do grupo A com 23 pontos. A Dinamarca somou 20 pontos e ficou em segundo lugar do Grupo E, logo teve que disputar a repescagem contra a Irlanda e venceu por 5 a 1 no placar agregado.

O Peru surpreendeu nas eliminatórias sul-americana e desbancou seleções tradicionais como Chile e Paraguai. A seleção peruana ficou em quinto lugar com 26 pontos e jogou contra a repescagem contra a Nova Zelândia e venceu por 2 a 0 no placar agregado. Já a Austrália também passou pelo mesmo processo e enfrentou a Honduras e venceu por 3 a 1 no placar agregado. Na fase de grupos, a seleção australiana ficou na terceira posição com 19 pontos.

A França é a única campeã mundial do grupo C. Em 1998, a seleção francesa disputou a final contra o Brasil, ganhou por 3 a 0 com uma bela atuação de Zinedine Zidane e conquistou o primeiro e único título da Copa do Mundo que foi disputada na França. As melhores campanhas da Dinamarca e do Peru foram, respectivamente, em 1998 e 1970, quando ambos chegaram até as quartas de final. Já a Austrália conseguiu passar da fase grupos e chegar as oitavas de final apenas uma vez, em 2006 e perdeu para a campeã do ano, a Itália, por 1 a 0.

Disputa do grupo: candidatos às oitavas de final

O grupo C conta com uma das favoritas ao título da Copa do Mundo de 2018. A França é uma das candidatas, pois conta uma geração jovem de extrema qualidade e muito potencial. Além disso, chegou a final da Eurocopa em 2016, mas perdeu para Portugal por 1 a 0 com um gol na prorrogação. Com isso, deve garantir o primeiro lugar do grupo sem dificuldades, já que o time conta com jogadores experientes, como Griezman, Giroud, Pogba e Kante, e jovens revelações com Mbappe e Dembele.

Já Peru e Dinamarca devem disputar a segunda colocação, enquanto a Austrália é a zebra e deve se contestar com o último lugar do grupo. Na seleção peruana, Paolo Guerrero será o principal jogador para ajudar a equipe a realizar o sonho da classificação para a próxima fase. A Dinamarca conta com dois jogadores de times da Premier League, o meia Eriksen, cérebro da equipe que realizou uma excelente temporada no Tottenham. Para guardar as redes com segurança, o goleiro Schmeichel que foi conquistou o título inédito do campeonato inglês com o Leicester. Já a modesta seleção australiana, tem como destaque o atacante veterano Tim Cahill que disputa a sua quarta Copa do Mundo e tem 50 gols pela seleção australiana.

Possíveis escalações das seleções do Grupo C:

França: Lloris; Sidibé, Varane, Umtiti e Mendy; Kanté, Matuidi e Pogba; Mbappé, Giroud e Griezmann. Técnico: Didier Deschamps.

Peru: Gallese; Advíncula, A. Rodríguez, C.Ramos e Trauco; Carrilo, Flores e Youtún, Cueva, Tapia e Paolo Guerrero. Técnico: Ricardo Gareca.

Dinamarca: Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen e Larsen; Delaney, Kvist e Eriksen; Sisto Jorgensen e Poulsen. Técnico: Age Hareide.

Austrália: Ryan; Risdon, Degenek, Miligan e Behich; Luongo, Jedinak e Mooy; Rogic, Juric e Leckie. Técnico: Bert Van Marwijk.

Jogos do Grupo C:

1ª Rodada (16/06):

França x Austrália – 7h

Peru x Dinamarca – 13h

2ª Rodada (21/06):

Dinamarca x Austrália – 9h

França x Peru – 12h

3º Rodada (26/06):

Dinamarca x França – 11h

Austrália x Peru – 11h