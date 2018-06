Hervé Renard lamenta gol sofrido nos acréscimos após Marrocos dominar jogo contra Irã

O Marrocos dominou a maior parte do jogo contra o Irã, construiu grandes jogadas, mas pecou na hora da finalização. E quando tudo parecia desenrolar para um empate, o atacante marroquino Aziz Bouhaddouz cabeceou contra a própria meta e selou a derrota da seleção africana.

O treinador do Marrocos Hervé Renard lamentou o trágico lance que culminou na derrota de sua equipe. O comandante viu sua equipe ter mais posse de bola (63%), ter mais escanteios (5) e ter mais chutes ao gol (13), mas não conseguir transformar suas chances em gol. Coube a Renard parabenizar aos adversários pela vitória.

“É sempre ruim tomar o gol nos acréscimos. Tivemos oportunidades, mas não conseguimos aproveitar. Parabéns ao Irã e parabéns a Carlos Queiroz também”, lamentou.

Escolhido pela FIFA como o Homem do Jogo, o meia Amine Harit concordou com o seu técnico e disse estar decepcionado com o resultado, visando que os dois próximos jogos serão contra Portugal e Espanha. Harit também comentou que preferia ganhar a partida em vez do prêmio individual.

“Penso que tivemos oportunidades, como o técnico disse, mas não conseguimos ser eficientes. É decepcionante não vencer este primeiro jogo, pois agora vamos ter dois jogos muito difíceis”, comentou.

“Preferia ter vencido e não ter sido o craque do jogo. Tivemos oportunidades, mas não fomos eficientes. Temos dois jogos pela frente muito difíceis. Cabe a nós ter resultados honrosos. Contra Portugal e Espanha temos que esquecer o resultado”, finalizou.