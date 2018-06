Técnico da Dinamarca elogia goleiro Schmeichel após vitória: "Um dos melhores do mundo"

Google Plus

Após a vitória de 1 a 0 diante o Peru, o técnico da Dinamarca, Age Hareide, falou sobre o duelo da primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2018, disputado hoje na Mordovia Arena, em Saransk.

Hareide aproveitou para elogiar o Peru, dizendo que sabia que o mesmo criaria bastante confusão para eles. “O Peru esteve bem. Sabíamos que nos iam criar muitos problemas. Se calhar, eles mereciam o empate, mas o futebol é assim. Hoje, a sorte esteve do nosso lado”, comentou.

O treinador dinamarquês rasgou elogios ao goleiro Kasper Schmeichel, filho de Peter, um dos maiores jogadores da história do país.

“O Schmeichel é um dos melhores goleiros do mundo quando está em forma. Foi fantástico. O Peru pressionou muito na segunda parte e ele esteve espetacular. Foi o nosso quinto jogo sem sofrer gols”, ressaltou Hareide

O próximo confronto da Dinamarca será diante Austrália na próxima quinta-feira (21), às 9h da manhã (horário de Brasília), o palco será a Arena Samara. Enquanto o Peru, duela contra a França na mesma data, às 12h. Tanto a seleção francesa quanta a dinamarquesa lideram o grupo com três pontos, a diferença está no número de gols marcados.