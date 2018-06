Deschamps admite atuação ruim, mas valoriza vitória francesa: "A primeira é muito importante"

A França estreou neste sábado contra a Austrália e venceu por 2 a 1. Após a partida, o técnico Didier Deschamps reconheceu que a sua equipe teve uma atuação abaixo do esperado. Além disso, a Seleção Francesa contou com a ajuda do VAR, para que fosse marcado pênalti e assim convertido por Griezmann.

“É difícil explicar tudo. Faltou uma mudança de ritmo, talvez um pouquinho de energia, de dinamismo. Faltaram passes mais verticais. Foi complicado. Talvez devêssemos ter atacado a Austrália mais em seu campo de defesa, colocá-la mais sob pressão. Perdemos um pouco o controle da bola e a flexibilidade ofensiva”, explicou, em entrevista à Fifa.

Capitão da França em 1998, Deschamps ressaltou a importância de estrear vencendo na Copa do Mundo. Além disso, explicou os motivos e as dificuldades que a seleção francesa encontrou no primeiro jogo do Grupo C. E também fez questão de elogiar a equipe adversária, a Austrália.

"Não foi fácil, mas a primeira vitória é muito importante. Foi complicado hoje com uma equipe que nos deu dificuldades. É difícil explicar tudo. Perdemos uma mudança de ritmo. Depois, eles não foram perigosos. Houve um erro estreito na bola, nos passes. No final da partida, tivemos mais algumas oportunidades", analisou.

“Enfrentamos um ótimo time australiano. No fim foi importante vencer o primeiro jogo. Nas últimas quatro Copas tínhamos vencido apenas uma vez em estreias. Foi um bom começo”, elogiou.

A França volta a jogar contra o Peru na próxima quinta-feira (21), às 12h (horário de Brasília), em Ecaterimburgo.