Mesmo com bom começo, treinador da Sérvia adverte: “Manter os pés no chão”

Entrando em campo pela primeira vez na Copa do Mundo de 2018, a equipe da Sérvia ganhou pelo placar de 1 a 0 sobre a Costa Rica. O técnico Mladen Krstajic, que assumiu o cargo no ano passado falou sobre o jogo, o histórico sérvio nas Copas e também mencionou o desempenho do elenco.

Quando perguntado a respeito da forma como a Sérvia jogou, Krstajic levantou bons pontos a respeito do time. “Tivemos um bom ritmo de partida durante todo o tempo. A Costa Rica jogou com seu estilo e de acordo com seu plano. Fizeram uma boa partida, mas nossa defesa estava preparada e neutralizou o ataque deles”, pontuou.

Outro ponto levantado pela imprensa foi o retrospecto que a Sérvia tinha de resultados que não eram agradáveis, e o técnico afirmou que o importante no momento é apenas o futuro.

“Eu não ligo para as estatísticas e não me importo com o que aconteceu no passado. O mais importante para mim é que jogamos como equipe e estamos focados. Temos que estar com os pés no chão e continuar como equipe”, frisou.

Para fechar a coletiva, Krstajic foi perguntado sobre o jogo em coletivo do time, e o técnico se mostrou contente com a forma com que a equipe jogou.

“Não acho que ninguém foi egoísta. Estou contente pela entrega e, sem falta de modéstia, pudemos aproveitar muito da excelente atmosfera que há na equipe. É a primeira vez que não há subgrupos dentro do time, e nós temos que ter uma unidade compacta no ataque e na defesa em todos os jogos. Jogamos como tínhamos de jogar e conseguimos os três pontos, que era o mais importante. Fomos uma equipa compacta a defender e a atacar, e as oportunidades estão aí para serem aproveitadas”, finalizou.

A Sérvia volta a campo na sexta-feira (22), às 15h, contra a Suíça, em Kaliningrado.