Aliou Cissé destaca relevância da vitória de Senegal: "Representamos o continente"

O Senegal estreou na Copa do Mundo com o pé direito. Venceu a Polônia por 2 a 1 e se juntou ao Japão na liderança do Grupo H, um dos mais disputados do Mundial. Em entrevista coletiva após o jogo, Aliou Cissé, ex-jogador e agora treinador, elogiou muito sua equipe e mostrou-se muito contente com o resultado positivo. O técnico fez questão de enaltecer a atual geração senegalesa, que trouxe o país de volta para uma Copa 16 anos depois da primeira participação.

"É normal haver dificuldade. Estamos em um jogo internacional, não em um campeonato. Não é uma copa africana, é uma Copa do Mundo. Estou satisfeito com meus jogadores, estou orgulhoso deles. Eles vieram com muita determinação. É uma geração que merece reconhecimento e respeito", disse.

+ Senegal aproveita falhas da Polônia e conquista primeira vitória africana na Copa

Cissé fez questão de falar sobre o maior trunfo da equipe, a disciplina. Além disso, destacou a humildade e o controle da euforia como aliados para que Senegal faça uma boa campanha.

"Senegal ganhou graças a sua disciplina. Fomos compactos, agressivos em bloco sólido. Tivemos boas conexões. Em alguns momentos, eles tiveram maior posse de bola. Mas sempre que erravam, conseguíamos empurrar eles. E esse era o nosso sistema. Sabíamos que eles eram técnicos, com qualidades individuais. Queríamos empurrar eles para fora da zona de conforto e fizemos isso muito bem. A vitória significa que entramos na competição em boa forma. Mas não estamos eufóricos. Ainda nos mantemos humildes. É importante para o nosso time", ressaltou.

O treinador comentou sobre as expectativas para o jogo contra o Japão no próximo domingo (24). Os nipônicos dividem a liderança do grupo com os africanos.

"Ontem estava aqui fazendo a coletiva. E disse que não poderia subestimar o Japão. Hoje teve cartão vermelho (para o jogador da Colômbia, que enfrentou o Japão), mas sei que o jogo será difícil. Não tem jogo fácil. E temos que nos recuperar logo. Não vamos ficar ''loucos". É cedo ainda. Vencer o primeiro jogo, claro, significa que começamos com o pé direito. Mas como disse, o segundo jogo e o terceiro jogos também são importantes", frisou.

Curiosamente, Cissé é o único treinador negro na competição e o que detém o menor salário entre os técnicos. No fim da coletiva, fez questão de citar a importância da representatividade africana no torneio, enfatizando sua torcida para os outros países do continente que também disputam a competição. Senegal foi a primeira seleção africana a vencer uma partida nessa Copa.

"Senegal representa o continente africano. Representamos nosso país, mas tenho certeza que todos os africanos se sentem representados. Recebemos mensagens de todos. É cedo ainda. Vencer o primeiro jogo, claro, significa que começou com o pé direito. Mas como disse, o segundo jogo e o terceiro são importante. Espero que Egito, Marrocos, Nigéria, Tunísia, melhorem. Temos qualidades em todos os times. Muitas vezes você pode falhar no primeiro jogo e se recuperar no segundo".

Os 'Leões de Teranga' se preparam agora para o confronto contra o Japão, que será realizado em Ecaterimburgo, às 12h (de Brasília). Com a vitória, os africanos poderiam praticamente decretar a classificação para as oitavas e manter o sonho da equipe de repetir o feito de 2002, quando atingiram as quartas de final em sua primeira participação numa Copa do Mundo.