Suárez desencanta, Uruguai vence Arábia Saudita e carimba vaga nas oitavas da Copa

A partida entre Uruguai e Arábia Saudita aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (20), na qual a seleção celeste venceu por 1 a 0 em cima dos árabes. Além disso, o confronto foi válido pela segunda rodada da Copa do Mundo, na fase de grupos.

Com o resultado, o Uruguai se igualou ao número de pontos da anfitriã Rússia, com total de seis pontos cada uma. Porém, o Uruguai não é líder por conta do saldo de gols que é inferior. A Arábia Saudita permanece com nenhum ponto.

Luis Suarez é decisivo, abre o placar e marca único gol do jogo

O primeiro tempo iniciou com boas chances ao Uruguai, que não conseguiu aproveitar. Em seguida a Arábia Saudita respondeu com bolas lançadas na área que não geraram sucesso. Em uma das chances do Uruguai, houve uma rápida cobrança de escanteio onde Carlos Sánchez bateu no gol e o goleiro Al-Owais fez uma defesa dificílima. Em escanteio, Luís Suarez aproveitou a cobrança de escanteio feita por Carlos Sánchez e chutou bola no gol enquanto o goleiro havia saído mal. O atacante abriu o placar no seu jogo de número 100.

Após sofrerem o gol, os árabes procuram impor o jogo em busca de resposta, afinal, a vitória seria algo importantíssimo. Bahbir avançou pela direita e soltou a bomba de fora da área. Muslera, com segurança, espalmou para escanteio e por pouco não houve um empate. Perto do fim da primeira etapa, Hattan apareceu livre na pequena área para finalizar, mas pegou muito embaixo da bola e mandou por cima do gol.

Jogo é puxado mas Arábia Saudita não consegue marcar

Nos primeiros minutos do segundo tempo Suárez teve oportunidade ao tentar cobrança por fora da barreira, na qual a bola quicou e Al-Owais voou no canto para espalmar. Logo em seguida o time árabe quase comente um erro fatal quando Al-Burayk recuou para o goleiro Al-Owais, que tentou devolver mas jogou para a lateral. Para completar, o camisa 6 ainda caiu de costas no chão ao tentar salvar a saída. Aos 20 minutos, Cavani ficou com a bola no ataque e esperou movimento de Carlos Sánchez, lançando bonito para o camisa 5. Sánchez deu um peixinho, mas pegou mal na bola e mandou por cima do gol.

Perto dos minutos finais, os uruguaios queriam ampliar o placar. Aos 35, Torreira arriscou de fora da área e Cavani colocou a cabeça na bola no meio do caminho e ela quase entrou no canto do gol. Goleiro estava desligado na hora do lance. Cavani novamente teve oportunidade ao ficar com a bola no ataque. O jogador disparou sozinho, ganhou do zagueiro e bateu na saída de Al-Owais que fez uma grande defesa com o pé. Por fim, a última chance foi da Arábia Saudita, onde Yasser Al-Shaharani chutou de fora da área e a bola desviou em Varela e ficou nas mãos de Muslera. O placar final foi de 1 a 0.