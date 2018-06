Zlatko Dalic fica encantado com atuação da Croácia e elogia grupo: “Fizemos um jogo maravilhoso”

Google Plus

A Croácia venceu por 3 a 0 a seleção da Argentina, nessa tarde de quinta-feira (21), em partida válida pela segunda rodada do grupo D. Com um show em campo, os croatas garantiram a vaga antecipa para as oitavas e deixaram os sul-americanos a beira da eliminação. Rebic, Modric e Rakitic marcaram para os europeus.

O treinador Zlatko Dalic ficou encantado com a atuação de sua equipe. Dalic foi só elogios aos jogadores após o apito final, e afirmou estar surpreso com a vaga antecipada para a Croácia.

“Desde o início confiava no meu time. Para ser sincero, não pensava que estaríamos classificados tão cedo, a Argentina não foi confusa, nós simplesmente é que jogamos tão bem”, afirmou.

“Antes de mais nada, temos que nos sentir satisfeitos. Fizemos muitas coisas bem. Passamos depois de duas rodadas, ganhamos de um time que tem o melhor jogador do mundo. Fizemos um jogo maravilhoso, todos estiveram no mais alto nível. Porém, temos que pensar em não baixar a cabeça. Precisamos seguir trabalhando como equipe e quero que meu jogador número 22 seja igual ao primeiro e buscando a vitória. É a única forma que conseguiremos agora”, completou.

O treinador também falou que já sabia como a Argentina entraria em campo. Sabendo da estratégia adversária, Zlatko Dalic contou como adaptou sua equipe para incomodar o adversário.

“Nos primeiros 30 minutos defendemos, fomos compactos, tivemos paciência, formamos um time sólido, e até poderíamos ter marcado três vezes. É por isso que no intervalo disse que seguiríamos criando oportunidades, mas tínhamos que fazer pressão mais acima”, comentou.

“Sabíamos que os últimos três defensores argentinos eram mais frágeis. A tática no fim das contas foi perfeita. Tivemos observadores muito bons que analisaram o time da Argentina. Já sabíamos que iria jogar no 3-4-3 e nos adaptamos a esse esquema. Sei que cometemos alguns erros, mas não é o momento agora”, finalizou.