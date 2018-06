Diante do eliminado Marrocos, Espanha disputa primeira posição no Grupo B

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 3ª RODADA DO GRUPO B PELA COPA DO MUNDO, A SER DISPUTADA EM KALININGRADO

A Espanha entra em campo nessa segunda-feira (25), para confirmar a vaga para às oitavas de final da Copa do Mundo, contra a já eliminada seleção de Marrocos. A partida acontecerá em Kaliningrado, às 15h (horário de Brasília). Em busca do primeiro lugar do grupo, a Espanha não espera um jogo fácil contra os africanos, que esperam se despedir com uma vitória.

Os espanhóis chegam para a partida com 4 pontos, após um empate na estreia com Portugal em 3 a 3, e com uma vitória em cima do Irã por 1 a 0. Diego Costa, contestado antes do início do Mundial, é o artilheiro da seleção com 3 gols.

A seleção do Marrocos chega decepcionada para o seu último duelo no campeonato. Cercada de expectativas para o começo da Copa, os africanos começaram com um tropeço frente ao Irã. A derrota veio com um gol contra nos acréscimos, em um jogo que o Marrocos jogou melhor e dominou a partida. O segundo confronto no grupo foi contra Portugal e mais uma vez perderam por 1 a 0, tendo mais volume de jogo. Sem mais chances de passar de fase, Marrocos já arruma as malas para se despedir da Rússia.

Marrocos vai para o último jogo querendo a vitória

O técnico Hervé Renard afirmou que achou injusta a eliminação de Marrocos na Copa do Mundo. O comandante queria levar a equipe até pelo menos às oitavas. Para a despedida da Copa, Renard quer dificultar o máximo o jogo para a Espanha.

“Vou encarar esse jogo como se estivesse em disputa nossa classificação... Meu trabalho é dificultar o máximo possível a vida dos espanhóis e fazer com que os marroquinos sintam orgulho da gente. Precisamos ser grandes profissionais. Vai ser uma seleção muito difícil de enfrentar se não estivermos 100% focados”, afirmou.

Além do jogo, o técnico teve que lidar com o corte de última hora de Bennasser. O meia teve uma lesão no joelho e foi submetido a exames. Com medo de uma piora, o Mônaco pediu o retorno do jogador.

“Ele foi submetido a uns exames, inclusive de ressonância magnética... Como não poderia mais jogar no torneio, o clube solicitou que ele retornasse para fazer mais testes e espera que não seja nada muito severo”, lamentou.

Espanha quer o primeiro lugar e prega respeito ao Marrocos

Fernando Hierro, que começou o Mundial cercado de dúvidas, quer chegar nas oitavas bem, mas rechaça pensar demais no outro jogo, para assumir a ponta do grupo B.

“Vamos tentar ganhar o jogo de verdade, fazer um bom trabalho. O outro jogo deixamos para eles. Nós estaremos focados no nosso, no Marrocos. Vamos trabalhar muito o mental para essa partida. Matematicamente não estamos classificados”, comentou.

O comandante espanhol reconhece que não será um jogo fácil para os espanhóis. Colocando em pauta a boa eliminatória que a seleção de Marrocos fez, Hierro pregou respeito com os adversários, apesar de já eliminados. O técnico também disse que não podem relaxar nem um minuto, tem que estar ligado a todo momento.

“Em primeiro lugar evidentemente que o Marrocos é uma seleção muito boa, se classificou para a Copa depois de muitos anos. Eles tiveram oportunidades contra o Irã, perderam no fim, e fizeram ótima partida conta Portugal. Atacam bem, gostam de transições. Entendemos que será um rival perigoso. Às vezes se relaxa no terceiro jogo, mas não podemos. Temos que estar de olhos bem abertos. Temos o máximo respeito por uma grande seleção como o Marrocos”, concluiu.