Diante do eliminado Peru, Austrália busca retorno às oitavas após 12 anos

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 3ª RODADA DA FASE DE GRUPOS DA COPA DO MUNDO 2018, QUE SERÁ REALIZADA NO ESTÁDIO DE LUJNIKI, EM MOSCOU, ÀS 11H.

Austrália e Peru são as duas piores seleções do Grupo C, em termos de pontuação, e disputarão a última partida nesta terça-feira (26), às 11h do horário de Brasília, no Estádio de Lujniki, em Moscou. Ambas equipes se enfrentarão pela primeira vez na história.

Austrália com chances de classificação

A seleção australiana realizou um treinamento na segunda-feira (25) e algo curiosos acabou ocorrendo. Depois de os atletas correrem em volta do campo, eles praticaram algo semelhante ao rugby com a bola da Copa do Mundo. Para quem não sabe, o rugby é um dos principais esportes na Austrália.

Em entrevista coletiva da FIFA, o técnico Bert van Marwijk destacou a importância da questão física dos jogadores e também em relação à preparação.

“A preparação física é muito importante. Você tem que estar voando fisicamente. Essa é a parte mais difícil, porque os jogadores da Austrália vem de todas as partes e cada um de um jeito. Tivemos uma boa preparação e essa é a chave. Agora nós temos que relaxar e dar descanso para os jogadores", ressaltou o treinador.

Além disso, o técnico australiano também foi perguntado sobre o outro jogo do Grupo C, entre França e Dinamarca, e o quanto isso influenciaria a Austrália.

“A França é orgulhosa. São um dos melhores times do mundo, mas não jogaram da maneira que queriam jogar. Acho que eles querem se provar. Mas isso não nos influencia, não temos controle sobre isso. Só sobre o jogo com o Peru", afirmou Bert van Marwijk.

Peru busca a vitória para alegrar o povo

Já o Peru perdeu as duas primeiras partidas para a Dinamarca e a França, com isso já está eliminada da Copa do Mundo. Porém, a seleção peruana tentará ao menos uma vitória para encerrar a participação com um resultado positivo e dar alegria ao povo peruano, que ficou 36 anos sem ver o seu país no maior evento futebolístico do mundo.

Foto: Divulgação/FPF

O técnico Ricardo Gareca comandou o último treino no domingo (24), na Arena Khimki, local da sede de concentração e treinamentos realizados durante o Mundial. As únicas ausências na atividade foram Jefferson Farfán e Alberto Rodríguez. O atacante continua internado em um hospital, em Moscou, devido a uma pancada na cabeça, mas está estável. Já o zagueiro, ainda não se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita, que sofreu no triunfo contra a França.

Em entrevista coletiva da FIFA, o atacante Paolo Guerrero respondeu sobre a questão de encerrar a carreira com a camisa da seleção peruana e também falou da última partida contra a Austrália.

"Não sei se será meu último jogo com o 'bicolor' porque sei que ainda posso jogar e contribuir muito", explicou o camisa 9.

"Vamos jogar deixando a vida no campo. Queremos ir com os três pontos e dar essa alegria para os fãs, nossas famílias e cada um de nós", completou Paolo Guerrero.