Janne Andersson enaltece performance da Suécia contra México: “Trabalho fantástico”

A Suécia fez 3 a 0 no México, na tarde dessa quarta-feira (27). Os europeus entraram em campo na terceira colocação e fora da zona de classificação, mas os suecos ignoraram as probabilidades e saíram de campo com a primeira colocação do Grupo F da Copa do Mundo, que pertencia aos mexicanos, e chegam às oitavas depois de 12 anos.

Janne Andersson, que se envolveu em uma confusão com a comissão técnica da Alemanha, na última partida, negou estar com algum ressentimento dos alemães e afirmou que não torceu contra eles. Para o treinador, a confusão está no passado agora.

“Não [estava torcendo contra]. Todos os jogos a gente cumprimenta o adversário e deseja sorte na sequência. E isso foi o que aconteceu com meu colega alemão depois da partida. Eu não gosto disso e não acho que tem que ser assim no esporte. Você joga o jogo, depois você trata o outro com respeito e vai para casa. Fiquei muito nervoso, mas já passou. Antes foi antes e agora é agora”, afirmou.

Agora classificado para às oitavas, o comandante sueco disse que vai se reunir com sua comissão para avaliar seus jogadores, para que possam manter o rendimento apresentado nas últimas partidas. O treinador também fez questão de elogiar todo o staff da seleção sueca.

“Ainda vou conversar com o departamento médico para saber as situações, os jogadores que eu posso utilizar. Precisamos descansar mental e fisicamente. Esse é um dos pontos que nos faz ir bem. Temos energia em campo. Desde março estamos nos preparando, ouvindo os jogadores, outros especialistas, dirigentes. Estamos todos andando em um mesmo caminho. Estou muito feliz por fazer parte deste grupo. Eu estou aqui sentado, mas lá atrás tem muita gente trabalhando duro para que os jogadores possam jogar no melhor nível. Todos merecem os créditos. Hoje fizemos um trabalho fantástico”, finalizou.

A partida entre Suécia e Suíça acontece na próxima terça-feira (3), às 11h, no Estádio Krestovsky, em São Petersburgo.