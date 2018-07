Após eliminação da Colômbia, Pekerman lamenta: “Merecíamos a classificação

Google Plus

O sentimento no plantel da Colômbia é de muita tristeza e lamentação. Após empatar nos acréscimos do segundo tempo, com gol de Mina, a Colômbia levou o jogo para a prorrogação, mas foi eliminada nos pênaltis para a Inglaterra.

Após a partida, em entrevista coletiva, Jose Pekerman evitou falar do seu futuro na seleção e não escondeu desapontamento com a arbitragem.

O técnico afirmou que a Colômbia era merecedora da classificação durante a partida e minimizou o feito dos ingleses nas penalidades

"Fomos um time corajoso e que progrediu muito na competição. Os jogadores mereciam passar para a próxima fase. Havia uma equipe que não poderia vencer no campo de jogo e venceu nos pênaltis. Foi uma partida muito áspera e rude. Todos sabiam que seria assim. Foi incomodo jogar uma partida sabendo que estava com a sensação de que o árbitro ia apitar algo."

Em 120 minutos, a seleção colombiana levou seis cartões, já a equipe da Inglaterra apenas dois. Um dos cartões foi no pênalti cometido por Carlos Sanchez em Kane, lance questionado pelo técnico. O comandante da Colômbia também reclamou da quantidade de pênaltis assinalados para a Inglaterra no mundial

"Houve muita confusão. Me parece que estamos confusos com este tipo de jogada (agarrão entre Sanchez e Kane), é uma situação difícil. Eles tiveram pênaltis marcados contra Tunísia e Panamá. Isso dói e você tem que se colocar no lugar dos atletas. Quando há tantas faltas, você tem que procurar um equilíbrio para que o jogo possa ser jogado."

O técnico não garantiu a permanência na seleção após a copa. Na mídia e para alguns torcedores, a Colômbia tem uma ótima safra de técnicos, mesmo que Pekerman tenha levado o time para dois mundiais consecutivos.

"Não falo sobre o futuro. Estamos feridos porque estragamos tudo. Nós temos que falar apenas deste jogo."

Um fato que chamou a atenção é que não foi a primeira vez que Pekerman foi eliminado de um mundial na disputa por penalidades. Em 2006, comandando a Argentina, sua seleção perdeu por 4 x 2 para a Alemanha e caiu nas quartas de final.

A Colômbia termina o mundial na nona colocação. O próximo compromisso da seleção é em Setembro, amistoso contra a Argentina, nos Estados Unidos.