Recordar é viver: Uruguai venceu e eliminou a França na Copa do Mundo de 1966

Uruguai e França abrem os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, mas esse não é o primeiro jogo entre as equipes em Mundiais. Em 1966, na Inglaterra, os países caíram no mesmo grupo e fizeram um duelo decisivo.

No total houveram 7 jogos entre as equipes, entre amistosos e jogos oficiais. O resultado que mais ocorreu foi o empate, acontecendo 4 vezes, como no 0 a 0 na Copa do Mundo da África do Sul, mas o Uruguai foi quem mais venceu, com 2 vitórias. E uma dessas vitórias foi em 66, por 2 a 1.

A partida era decisiva para os dois, que tropeçaram e empataram na estreia. Quem perdesse praticamente daria adeus a competição. O peso maior estava com a França, que enfrentaria a Inglaterra na última rodada e precisava da vitória para ficar em boa situação.

E começaram bem a partida. Aos 15 minutos da primeira etapa a França abriu o placar com o atacante De Bourgoing, que nasceu na Argentina e se naturalizou francês depois de fazer sua carreira por lá. Mas os europeus não conseguiram segurar a vantagem por muito tempo.

O Uruguai conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, com os gols de Pedro Rocha – jogador que fez história no Brasil e é ídolo no São Paulo – e Cortez, que ficou conhecido naquela Copa por ser suspenso depois de chutar o juiz. Com a vitória, o Uruguai deu um passo grande para a próxima fase, que foi confirmada mais tarde. A França, com a derrota, ficou em uma situação complicada e foi pendurada para o confronto contra a Inglaterra, onde perdeu de 2 a 0 e deu adeus ainda na primeira fase.

Sexta-feira (6), será escrito mais capítulo nessa bela história entre Uruguai e França. O jogo dessa Copa na Rússia decidirá quem vai para a semi final. O vencedor irá aguardar o duelo entre Bélgica e Brasil para saber quem será seu adversário em busca da final.