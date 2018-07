Recordar é viver: Croácia despachou Inglaterra pelas eliminatórias da Eurocopa 2008

Inglaterra e Croácia farão o segundo duelo da semifinal da Copa do Mundo da Rússia, nessa quarta-feira (11). De olho na final, a Croácia espera repetir o feito da eliminatória para a Eurocopa de 2008, onde venceram os ingleses por 3 a 2 e garantiu a eliminação dos rivais.

A Croácia entrou em campo já classificada, não tinha grandes pretensões com a partida. Já a Inglaterra trazia a pressão de escapar de um vexame, mas precisava apenas de um empate para se classificar.

Mas quem saiu na frente foi a Croácia. Kranjcar, aos 8 minutos, arriscou de longe e contou com um frango de Scott Carson para abrir o placar. 5 minutos depois, o brasileiro naturalizado croata Eduardo, puxou um contra-ataque mortal e deixou Olic na cara do goleiro para aumentar a vantagem.

A Inglaterra já entrava em desespero e contava com a habilidade dos craques Gerrard, Lampard e David Beckham. A reação só veio no segundo tempo. Lampard aproveitou o pênalti sofrido por Campbell e diminuiu em boa cobrança. 8 minutos depois, Beckham fez ótimo cruzamento na área e Peter Crouch encheu o pé para empatar o jogo em 2 a 2.

Com a vaga encaminhada, a Inglaterra já respirava mais aliviada na partida. Mas a Croácia não podia perder a chance eliminar um grande adversário. Perto do fim do segundo tempo, Petric chutou de longe e calou os torcedores no Wembley. 3 a 2 para Croácia e eliminação da Inglaterra.

Apesar desse confronto, Croácia e Inglaterra nunca se enfrentaram em Copas do Mundo. Nessa quarta-feira (11) as duas equipes entram em campo, em Moscou, no Estádio Lujniki, em busca da tão sonhada vaga na final.