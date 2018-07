Zlatko Dalic mostra euforia com vaga na final e exalta Croácia: "Já estamos na história"

A Croácia derrotou a Inglaterra por 2 a 1, de virada na prorrogação, e garantiu a inédita vaga na final da Copa do Mundo. Os gols foram marcados por Trippier, de falta, para os ingleses e por Perisic e Mandzukic, a favor dos croatas. Uma noite para entrar para história dos croatas.

O treinador Zlatko Dalic comemorou muito a classificação da Croácia. O comandante ficou fora de si após o enorme feito de sua seleção e afirmou que estão fazendo história para o seu país.

“Estamos na final. Foi merecido. Ainda tem um jogo diante de nós. Já estamos na história”, exaltou.

Zlatko Dalic, depois de estar mais calmo, exaltou a qualidade de seus jogadores e se isentou da glória. O treinador assumiu a equipe na última rodada das eliminatórias europeias e com risco de não se classificar para a Copa do Mundo.

“Nada comigo, foram os jogadores. O que eles fizeram, correram. É para ficar na história. Obrigado a todos eles, aos torcedores...”, afirmou.

A campanha da Croácia nessa Copa do Mundo se tornou a melhor participação na competição. Em 1998, na França, a Croácia chegou a semifinal na sua primeira participação no torneio. No domingo (14) os croatas poderão escrever mais um capítulo dessa história contra a França, às 12h no horário de Brasília.