Análise: Croácia resiste à terceira prorrogação diante da Inglaterra e estreará em finais

A Croácia escreveu o que, até então, é o maior capítulo de sua história. Nesta quarta-feira (11), os croatas venceram uma dura batalha contra a Inglaterra, avançando para a grande final, onde terá pela frente a poderosa França, uma velha conhecida. Os franceses foram os responsáveis por acabar com o sonho croata na semifinal da Copa de 98.

Numa belíssima cobrança de falta, Trippier abriu o placar para os ingleses logo no início da partida. A equipe croata continuou passando por dificuldades após o gol sofrido, mas conseguiu equilibrar a partida e terminou a primeira etapa pressionando em busca do empate.

No segundo tempo, a Croácia manteve a pressão, quando aos 23 minutos, Vrsaljko cruzou da direita para Perisic, que com o pé esquerdo, igualou o placar da partida. A partir daí, o domínio foi todo dos croatas, que chegaram a colocar uma bola na trave além de obrigar o goleiro Pickford, a fazer boas defesas.

Com a persistência do empate, o jogo se encaminhou para a prorrogação. Na primeira etapa, a Inglaterra conseguiu ser superior, levando perigo em alguns lances, como na cabeça de Stones, aos oito minutos, salva em cima da linha por Vrsaljko.

Apesar da superioridade, os ingleses não conseguiram transformar o volume de jogo em gol, e quase terminaram a etapa em desvantagem, já que aos 17, Pickford dividiu com o atacante Mario Mandzukic salvando mais uma vez.

No segundo tempo, os croatas superaram o cansaço da terceira prorrogação seguida na competição, virando a partida aos três minutos, quando Mandzukic aproveitou o toque de cabeça de Perisic, chutando cruzado na saída de Pickford. Nos minutos finais, os ingleses até esboçaram uma pressão, mas não conseguiram tirar o 2 a 1 do placar.

A grande decisão será disputada no próximo domingo (15), às 12h (de Brasília), no Estádio Lujniki, em Moscou. A Inglaterra jogará pelo terceiro lugar no sábado (14), às 11h (de Brasília), no Estádio São Petersburgo, contra a Bélgica.