Após indefinição sobre futuro, Chelsea demite Antonio Conte

A longa indefinição sobre a permanência de Antonio Conte finalmente chegou ao fim. O Chelsea entrou em acordo financeiro com o técnico e demitiu o italiano. Conte ainda tinha mais um ano de contrato e não queria entregar o cargo.

Campeão da temporada 16/17 da Premier League, o treinador teve sua relação estremecida com o Chelsea após fazer uma campanha ruim na última temporada e ficar de fora da próxima Liga dos Campeões. A convivência ruim com alguns jogadores do elenco, também foi levado em conta para a rescisão do contrato.

Com o cargo de treinador vago, é esperado que Maurizio Sarri, ex-comandante do Napoli, assuma o comando dos Blues. Seu nome já era ventilado no time de Londres depois que saiu do time italiano. Especula-se que seu contrato seja de dois anos e seja assinado em breve.

Outro fator que ligue o acerto entre as duas partes é a contratação do meia Jorginho, ex-Napoli. O jogador foi peça fundamental na última campanha histórica do time italiano, e seria um pedido de Maurizio Sarri para o clube inglês. Quem também pode chegar ao Chelsea são os jogadores Aleksandr Golovin e Daniele Rugani, o nome do goleiro Alisson corre por fora. Eden Hazard e Thibaut Courtois mostraram desejos de saírem do clube e podem estar de partida.