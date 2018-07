Liverpool anuncia contratação do suíço Xherdan Shaqiri

O Liverpool anunciou nessa sexta-feira (13), em suas redes sociais, a confirmação da chegada de Xherdan Shaqiri. Os Reds desembolsaram £13,5 milhões de libras (cerca de R$66,2 milhões na cotação atual). O suíço assinou por cinco anos e vai vestir a camisa 23.

A chegada do jogador de 26 anos foi um pedido do técnico Jürgen Klopp para reforçar seu ataque, que já conta com Sadio Mané, Mohamed Salah e Roberto Firmino. A circulação do nome de Shaqiri já circulava por Anfield desde o fim da temporada passada.

Shaqiri e Jürgen Klopp (Divulgação: Liverpool FC)

O suíço jogou a Copa do Mundo da Rússia e marcou um gol, contra a Sérvia. Em sua comemoração, o jogador fez um símbolo com as mãos representando a águia de duas cabeças da bandeira da Albânia. Shaqiri nasceu em Kosovo, onde a maioria da população é de origem albanesa, que pediu a independência da Sérvia. A comemoração causou polêmica por abordar questões políticas e resultou em multa ao suíço.

A chegada do atacante é o terceiro reforço do Liverpool para a temporada. Fabinho foi contratado junto ao Mônaco por £50 milhões, e Keita chegou por £60 milhões, vindo do Leipzig. Ainda pode chegar em Anfield mais um reforço. Klopp espera por um goleiro, e Alisson, goleiro da seleção brasileira, é um dos nomes que pode reforçar os ingleses.