West Ham oficializa meia Felipe Anderson como contratação mais cara de sua história

Novo reforço! Felipe Anderson foi anunciado pelo West Ham neste domingo (15). Sendo a contratação mais cara da história da história dos Hammers, o meia irá receber em torno de 45 milhões de euros (182,5 milhões de reais). O Santos irá receber 25% do lucro de venda e 3% pela transferência, recebendo por volta de R$ 40 milhões.

O meia foi destaque pelo clube Lazio em 2013, onde também fez um acordo com o Santos e irá receber 43 milhões de euro, já que o contratou há cinco anos por 7,5 milhões de euros. Pelo Lazio, o jogador teve 176 jogos e 34 gols.

West Ham chega a sua marca com Anderson como o jogador mais caro pelo clube. Sua última contratação alta foi pelo atacante Arnautovic por € 28,2 milhões.

O brasileiro tem um histórico forte. Teve seu nome apurado nas seleções de 2011 e 2014, atuou pelo sub-21 e foi medalha de ouro nas Olímpiadas de 2016. Além de ser convocado pelo Dunga para um amistoso contra o México em 2015, onde o Brasil venceu por 2 a 0.

Os Hammers também contrataram o zagueiro paraguaio Balbuena, onde jogou pelo Corinthians. Nessa temporada, o clube também contou com os reforços do zagueiro Issa Diop ex-Toulouse, o lateral-direito Ryan Fredericks, que estava no FC Fulham, o goleiro Lukasz Fabianski, ex-Swansea e o meia Jack Wilshere, que estava no Arsenal.