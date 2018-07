França jamais perdeu para a Croácia em confrontos diretos; veja os números

Google Plus

A grande final da Copa do Mundo acontecerá na tarde deste domingo (15), às 12h, diretamente de Moscou. França e Cróacia são as finalistas e decidirão quem sai como campeã. O retrospecto de confronto é favorável para a seleção francesa, mas os croatas irão tentar quebrar tabu e fazer uma espécie de revanche, relembrando a Copa de 1998.

As seleções se enfrentaram em quatro oportunidades, sendo duas oficiais e duas em jogo amigável. Porém, a França leva total vantagem, vencendo três vezes e empatando uma, possuindo a invencibilidade sobre a Croácia. São nove gols marcados pelos Les Bleus, contra três dos Vatreni.

1998: confronto mais importante entre as seleções

Em ano que a França foi campeã, a seleção derrubou a Croácia nas semifinais em jogo emocionante por 2 a 1, de virada, no Stade de France. Em seguida, a França enfrentou o Brasil na final e goleou, conquistando seu primeiro e único título Mundial. Enquanto isso, a Croácia venceu a Holanda e conquistou o terceiro lugar.

Algumas curiosidades contou com a França tendo o melhor ataque e a melhor defesa, Robert Prosinecki da Croácia foi o primeiro jogador a marcar um gol numa copa do mundo por duas seleções diferentes. Em Itália 90 tinha jogado e marcado pela Iugoslávia.

2004: último confronto entre as equipes; segundo confronto oficial

Na fase final de grupos, as equipes se enfrentaram pela Eurocopa de 2004 em Portugal, no estádio Dr. Magalhães Pereira. O placar final foi 2 a 2 com gols de Rapaic e Prso; Tudor e Trezeguet, e nessa edição a Grécia foi campeã.

2018: grande final entre as seleções

O placar é imprevisível apesar das circustância. A França possui a vantagem de nunca ter perdido e a Croácia tem o gosto de revanche por causa da Copa de 1998. Há também a vontade de quebrar esse tabu.

Além disso, as gerações são completamente diferentes e agora ambas se encontram numa final de Copa do Mundo. Em caso de vitória da França, somará duas copas. A Croácia não possui nenhuma Copa, caso vença será um título inédito.