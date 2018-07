Uma estrela em ascensão: Mbappé pode igualar Pelé se marcar contra na final da Copa

A final da Copa do Mundo se aproxima, e se de um lado a Croácia surpreendeu desbancando expoentes do futebol mundial, do lado da França, uma estrela em ascensão se destaca nesta Copa. O camisa 10, Kylian Mbappé, de apenas 19 anos, seis meses e 19 dias que terá no dia da final, domingo (15).

Apesar de não ter sido brilhante na última temporada pelo Paris Saint Germain, marcando 17 gols ao todo dentre as 36 aparições entre Ligue 1 e Uefa Champions League, o jovem francês assumiu o protagonismo de sua equipe justamente na Copa, quando os holofotes do mundo se viraram para um dos maiores eventos esportivos da modalidade.

Com os Les Bleus, Mbappé marcou apenas um gol em seis jogos pelas eliminatórias, contudo, foi titular somente em duas oportunidades. Já na Copa, soma três gols em seis jogos, mas os números vão além disso quando se vê a combinação de dribles, velocidade e técnica que o atleta impõe contra defesas adversárias. Tal qualidades do atacante, ficaram em evidência no jogo válido pelas oitavas de final da Copa, contra a Argentina. O camisa 10 sofreu um pênalti e marcou dois gols na vitória francesa por 4 a 3, infernizando a defesa argentina naquela ocasião.

Tal atuação contra os sul-americanos ficou marcante não só para a França, mas para todo o mundo, que via ousadia e lances que alta dificuldade, executados com maestria e com uma facilidade que impressiona.

Se igualando ao Rei do Futebol e Giuseppe Bergomi

Caso marque um gol na final da Copa, Mbappé poderá se igualar a Pelé, que foi à final da Copa de 1958 contra a Suécia e marcou dois gols na vitória Canarinho por 5 a 2 contra os donos da casa. Um dos feitos, foi o icônico gol em que aplica um lençol no zagueiro e chuta no cantinho do gol.

Em 58, quando o Brasil foi campeão pela primeira vez da Copa, Pelé tinha 17 anos, oito meses e seis dias. Dois anos mais novo do que Mbappé.

Alguns anos mais tarde, na Copa de 1982, o zagueiro italiano Giuseppe Bergomi foi outro que chegou à final com a Azzurra, aos 18 anos e seis meses e 17 dias. Entretanto, naquela Copa e na final contra a Alemanha, o defensor não balançou as redes.

(Foto: Bob Thomas/Getty Images)

Melhor da Copa ou revelação?

Desde que foram criadas as premiações da Copa do Mundo em 1982, apenas Zinedine Zidane foi eleito o melhor jogador do Mundial de 2006 em uma lisa que Ronaldo, Romário e Messi fazem parte, Mbappé divide opiniões ao lado de Luka Modric, que é outro atleta com possibilidades de ser eleito.

Do lado das revelações, o francês é visto sim como o favorito. Nas últimas Copas, Lukas Podolski (2006), Thomas Müller (2010) e James Rodríguez (2014) são os últimos nomes a serem nomeados. Contudo, o croata Rebic também pode desbancar o favoritismo do camisa 10, visto que é outro atleta que vem se destacando pela Croácia.