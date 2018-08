Leicester anuncia contratação de Rachid Ghezzal, ex-Mônaco

O Leicester anunciou a contratação do meia argelino, Rachid Ghezzal. O atleta de 26 anos, deixa o Mônaco da França, para reforçar o elenco dos Foxes por quatro temporadas, sendo um possível substituto imediato de seu compatriota Riyad Mahrez, vendido ao Manchester City por aproximadamente 60 milhões de libras.

Os valores da negociação ainda não foram revelados, mas especula-se que o clube tenha pago algo em torno de 10 à 12 milhões de libras, pela contratação do meia.

Ghezzal, já havia trabalhado com o treinador do Leicester, o francês Claude Puel, que treinou o jogador quando ele iniciava sua carreira pelo Lyon, antes de se transferir ao Mônaco, no início da temporada passada.

Com a camisa vermelha e branca, Rachid marcou dois gols em 33 jogos na temporada 2017-18, incluindo as quatro partidas na Liga dos Campeões.

O argelino, que também era alvo de outros clubes da Premier League, como Watford e Southampton, é a quinta contratação dos "Foxes" para a temporada, se juntando a Jonny Evans, James Maddison, Ricardo Pereira e o goleiro Danny Ward.

Em entrevista para a LCFC TV, que cobre as atividades do Leicester, Ghezzal falou sobre o sentimento de vestir a camisa de seu novo time: “Estou muito animado e muito feliz por estar aqui. Eu conheço o treinador desde a época do Lyon, e é aqui que eu quero estar. É um bom clube e ambicioso também. O Leicester City tem muitos grandes jogadores e espero que tenhamos uma ótima temporada”, disse o jogador.

Claude Puel, treinador da equipe, se mostrou feliz com a nova aquisição do elenco, ressaltando a importância na contratação do atleta: “Estou muito feliz em receber Rachid no Leicester City Football Club. Ele é uma adição empolgante ao nosso grupo que trará criatividade e competitividade à frente de uma temporada importante para nós. Conheço suas qualidades do meu tempo no Lyon, onde ele iniciou a carreira, e estou ansioso para vê-lo se testar na Premier League”.